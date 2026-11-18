أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «أسبوع دبي للمستقبل» يأتي استرشاداً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته.

وأوضح سموه أن الأسبوع ملتقى سنوي محوره مستقبل الإنسان، يشارك فيه المجتمع بمختلف شرائحه إلى جانب الحكومات والمؤسسات والشركات الوطنية والعالمية، من أجل تصميم المستقبل المنشود.

وكان سموه شهد انطلاق فعاليات الأسبوع، الذي يُنظَّم تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري. وتجوّل سموه بين منصات الأسبوع، فاطّلع على منافسات تكنولوجية وجلسات حوارية وابتكارات واعدة ومعارض مستقبلية، والتقى خريجي ثلاثة برامج لإعداد القيادات الحكومية والمواهب المستقبلية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «شهدت اليوم انطلاق "أسبوع دبي للمستقبل" الذي أردناه ملتقىً سنوياً محوره مستقبل الإنسان، يشارك فيه المجتمع بمختلف شرائحه، إلى جانب الحكومات والمؤسسات والشركات الوطنية والعالمية، من أجل تصميم المستقبل الذي نطمح إليه، مسترشدين برؤية محمد بن راشد وتوجيهاته».

وأضاف سموه: «واطلعت خلال جولتي بين منصات الأسبوع، على منافسات تكنولوجية وجلسات حوارية، وابتكارات واعدة، ومعارض مستقبلية. كما التقيت خريجي ثلاثة برامج لإعداد القيادات الحكومية والمواهب المستقبلية... يأتي تنظيم الأسبوع تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل" ونريده أن يكون بدايةً لتحوّل عالمي في صناعة مستقبل أفضل للمجتمعات، ومحطة سنوية نشارك فيه العالم رؤيتنا ونوحّد جهودنا وشراكاتنا لخدمة الإنسان».