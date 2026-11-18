

حصل مركز الابتكار والمستقبل في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» على اعتماد حاضنات ومسرّعات الأعمال، من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتصبح «إقامة دبي» جهة حكومية محلية في إمارة دبي تحصل على هذا الاعتماد، في إنجاز يعكس تطور منظومة الابتكار المؤسسي، وجهود الإدارة في توفير بيئة داعمة للأفكار والمشاريع المبتكرة، وتعزيز قدرتها على تحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق والنمو، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأكد العميد عبد الصمد حسين سليمان مساعد المدير العام للريادة والمستقبل في «إقامة دبي»، أن حصول مركز الابتكار والمستقبل على هذا الاعتماد، يمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة الابتكار المؤسسي، ويعكس التزام «إقامة دبي» بترجمة رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، وتمكين الكفاءات والمواهب، وتعزيز دور الابتكار في تطوير الخدمات والعمليات المؤسسية ودعم التنمية المستدامة.

وقال: «يمثل الابتكار في إقامة دبي نهجاً مؤسسياً راسخاً، نعمل من خلاله على تمكين الطاقات البشرية، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير الأفكار الإبداعية، وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس. ويعكس هذا الاعتماد مستوى التقدم الذي حققناه في بناء منظومة مؤسسية محفزة على الابتكار، وتعزيز جاهزية مركز الابتكار والمستقبل لاحتضان الأفكار الواعدة، ودعم تطوير حلول تستجيب للاحتياجات المستقبلية».

وأضاف: «نؤمن بأن الاستثمار في الأفكار والمواهب هو استثمار في المستقبل، ولذلك نواصل توسيع آفاق التعاون مع شركائنا من مختلف القطاعات، وتعزيز التكامل بين المعرفة والابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تطوير مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد المستدام».

ويُعد برنامج اعتماد حاضنات ومسرّعات الأعمال من البرامج التي تشرف عليها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، من خلال مركز حمدان للإبداع والابتكار. ويهدف البرنامج إلى تنظيم عمل حاضنات ومسرّعات الأعمال في إمارة دبي، والارتقاء بجودة خدماتها، وتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.