

أكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أنها تواصل عبر برنامج «أجيال» ترسيخ حب الوطن في وجدان الناشئة، بتنفيذ 28 محاضرة وطنية بعنوان «وطن يسكن القلب» في مدارس دبي، خلال النصف الثاني من نوفمبر 2026، تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد، وذلك تعزيزاً للانتماء الوطني، والهوية الإماراتية لدى طلبة المدارس.

ويضم البرنامج 28 محاضرة توعوية موزعة على عدد من المدارس، يقدمها نخبة من وعاظ الدائرة لطلبة مراحل دراسية متعددة، في لقاءات تجعل من الحديث عن الوطن مساحة تربوية نابضة بمعاني الولاء والانتماء والمسؤولية؛ وتربط بين القيم الإسلامية الأصيلة والهوية الإماراتية، بما يعزز وعي الطلبة بأن حب الوطن لا يقتصر على الاحتفال بالمناسبة، بل يتجسد في العلم والعمل والأخلاق والإخلاص والمسؤولية تجاه المجتمع.

وتأتي هذه المحاضرات امتداداً لنهج التوعية، الذي يقوم عليه برنامج «أجيال»، الذي تنفذه الدائرة، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ووزارة التربية والتعليم، ويركز على تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية والانتماء والمسؤولية المجتمعية، من خلال محتوى تفاعلي، يراعي احتياجات الطلبة وخصائصهم العمرية، ويصل الرسالة التربوية بواقعهم اليومي، وتحدياتهم المعاصرة.

ويحمل تخصيص هذه السلسلة للمناسبة الوطنية دلالة تربوية تتجاوز الاحتفاء؛ إذ يجعل من المدرسة فضاء لغرس معنى الاتحاد في نفوس الطلبة، واستحضار ما يمثله الوطن من وحدة وطموح ومسؤولية، وترسيخ ارتباط الأجيال الناشئة باللغة العربية والهوية الإماراتية الأصيلة وقيم المجتمع، حتى يكبر الانتماء معهم معرفة وممارسة وأثراً.

وأكد يحيى عبدالعزيز قاسم، مسؤول برنامج «أجيال»، أن ربط البرنامج بالمناسبات الوطنية يجسد رؤية الدائرة في تحويل القيم إلى أثر حي في نفوس الطلبة، قائلاً: «نريد لأبنائنا أن يدركوا أن الوطن ليس مكاناً ننتمي إليه فحسب، بل أمانة نحملها، وقيم نترجمها في أخلاقنا وعلمنا وعطائنا، فمن خلال هذه المحاضرات نقرّب معنى الاتحاد إلى وجدان الطلبة، ونصل هويتهم الوطنية بقيمهم الإسلامية، ليكبروا وهم أكثر وعياً بجذورهم، وأشد اعتزازاً بوطنهم، وأكثر استعداداً للإسهام في مستقبله»، مضيفاً أن برنامج أجيال ينطلق من إيمان راسخ بأن بناء الإنسان هو البداية الحقيقية لبناء المستقبل، وأن المدرسة والأسرة والمؤسسات المجتمعية شركاء في صناعة جيل يعرف قيمه، ويتمسك بهويته، ويتعامل مع متغيرات عصره بوعي ومسؤولية.