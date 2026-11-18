في إنجاز جديد يعزز مكانة دبي في مجال المباني الذكية والمستدامة، حصد مبنى «الشراع»، المقر الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المركز الأول في جائزة الشرف «يس»، ضمن مسابقة COP31 الدولية للمباني المستدامة، التي أطلقتها رئاسة الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المقرر استضافتها في مدينة أنطاليا التركية.

ويعكس هذا الفوز ما حققته دبي من تقدم في تطوير المباني المستدامة، وتبني الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة والموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يدعم التوجه نحو بناء مدن أكثر استدامة ومرونة.

ويأتي هذا التتويج ليضاف إلى سجل إنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الاستدامة والابتكار، ويؤكد أهمية الاستثمار في تطوير نماذج عمرانية تجمع بين التميز الهندسي وكفاءة التشغيل والمسؤولية البيئية، انسجاماً مع مستهدفات دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي.