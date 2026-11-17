

أعلنت إعمار، اليوم، عن تعاون استثنائي مع «سيرك دو سوليه»، الاسم البارز عالمياً في مجال الاستعراضات الفنية الحية، ضمن احتفالات إعمار بليلة رأس السنة 2027، ليستضيف وسط مدينة دبي احتفالاً غير مسبوق، يجمع بين العروض الفنية المبهرة والتقنيات المتطورة ضمن إنتاج ضخم يعكس طموح دبي وقدرتها المستمرة على إبهار العالم.



وعلى مدى أكثر من عقد، شكّلت منطقة وسط مدينة دبي محط أنظار العالم مع حلول كل عام جديد، حيث يتابع احتفالاتها مئات الملايين حول العالم، في حين يقصدها الزوار من مختلف البلدان ليعيشوا أجواءها على أرض الواقع.

وفي 31 ديسمبر 2026، وتستعد إعمار لتقديم تجربة مختلفة كلياً في هذا الموسم، حيث يشارك فنانو «سيرك دو سوليه» في العرض الرئيسي الذي يصاحب عدها التنازلي، ضمن إنتاج فني حي ومتكامل يمتد عبر وسط مدينة دبي، وتتخذ عروضه من برج خليفة ونافورة دبي وأفق المدينة المذهل خلفية لمشهد استثنائي لم يسبق أن شهدته دبي.



ولا تقتصر المفاجأة هذا العام على إضافة بعد جديد من الإبهار إلى الألعاب النارية، بل تتمثل في تقديم احتفال متكامل يعيد رسم ملامح ليلة رأس السنة، من خلال إنتاج ضخم يترقبه العالم.

ومع إسدال الستار على الاحتفالات، تمسي هذه الليلة ذكرى لا تُنسى لكل من عاش تفاصيلها، وحدثاً يتردد صداه بين من لم تتسنَّ لهم فرصة الحضور.



وتشهد عروض الألعاب النارية بدورها نقلة نوعية هذا العام، حيث تعتمد على تقنيات وتصاميم متطورة ترتقي بالمشهد الذي رسّخ مكانة احتفالات وسط مدينة دبي برأس السنة على الساحة العالمية، لتقدم تجربة أكثر إبهاراً من أي وقت مضى.



وتعود حديقة البرج لتقدم تجربة احتفالية حصرية بتذاكر مدفوعة، تتيح للضيوف الاستمتاع بأجواء الحدث عن كثب، بدلاً من الاكتفاء بمشاهدته عبر الشاشات.

وتتميز هذه التجربة، المصممة لتتكامل مع العرض الرئيسي، بأجوائها الخاصة وبرنامجها الترفيهي المميز، لتمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بواحد من أبرز المواقع لمتابعة فعاليات الليلة الأهم في العام.

ومع تزايد الإقبال على تجربة حديقة البرج عاماً تلو عام، ومشاركة «سيرك دو سوليه» للمرة الأولى في هذه الاحتفالات، يُتوقع أن تشهد التذاكر إقبالاً قياسياً.

وسيتم الإعلان قريباً عن مواعيد طرح التذاكر وفئاتها وتفاصيل الحجز عبر القنوات الرسمية لإعمار، وسط توقعات بنفادها سريعاً نظراً إلى ما يحمله احتفال هذا العام من تجارب غير مسبوقة.



وقال محمد العبار، مؤسس إعمار: «طالما تميزت دبي بطموحها المتجدد وسعيها الدائم إلى تقديم تجارب تستحوذ على اهتمام العالم وإعجابه.

وتجسّد احتفالات إعمار برأس السنة الميلادية 2027 هذه الروح، حيث تجمع بين ضخامة احتفالات وسط مدينة دبي، وتقنيات الألعاب النارية المتطورة، والإبداعات الفنية الاستثنائية التي يقدمها سيرك دو سوليه.

ونطمح إلى أن يعيش كل من يشاركنا الاحتفال أجواءً تعكس الطاقة الإيجابية والثقة والإمكانات اللامحدودة التي تتميز بها دبي، ونحن نستقبل عاماً جديداً آخر».



وتواصل احتفالات إعمار بليلة رأس السنة ترسيخ مكانة دبي بين أشهر الوجهات العالمية لاستقبال العام الجديد، حيث تستقطب سنوياً أعداداً هائلة من الزوار الذين يختارونها للاستمتاع بهذه المناسبة.

ومع ما تحضّره إعمار هذا العام بالتعاون مع «سيرك دو سوليه»، تستعد المدينة لتقديم تجربة استثنائية تمنح الجمهور سبباً جديداً لاختيارها وجهةً للاحتفال بالعام الجديد.



