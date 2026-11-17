دشّنت القيادة العامة لشرطة دبي أول دراجة نارية فارهة بالتعاون مع شركة «AGMC»، من نوع «بي أم وبليو»، ( M 1000 RR)، وذلك ضمن أسطول دورياتها الفارهة، في إضافة نوعية تعكس الحرص على مواكبة أحدث التقنيات العالمية في عالم الدراجات والمركبات عالية الأداء، وتسهم في تعزيز حضور شرطة دبي الأمني والمجتمعي في مختلف الوجهات السياحية والمعالم الحيوية في إمارة دبي.

وجاء تدشين الدراجة النارية خلال فعاليات القمة الشرطية العالمية المُقامة في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور العميد مدرب طيار علي فرج المهيري، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد عمر علي أحمد المطوع الشحي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الأمن الجنائي، والعقيد محمد عبدالرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمقدم أنور النمر، مدير إدارة مركبات القوة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومن شركة «AGMC»، ومحمد لطفي المدير العام، والسيد فادي رزق مدير الشركات الاستراتيجية، إلى جانب عدد من الضباط وموظفي الجانبين.

وأشاد العميد طيار علي المهيري بالتعاون مع شركة «AGMC»، مؤكداً أن تدشين الدراجة يأتي في إطار استراتيجية شرطة دبي تعزيز حضورها في المناطق السياحية والمعالم البارزة، بما يسهم في ترسيخ الشعور بالأمن والأمان، وتقديم الخدمات الشرطية والإرشادية للسياح والزوار.