أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الاعتزاز بالشراكة الراسخة التي تجمع دولة الإمارات بشركة «أمازون» وغيرها من الشركات العالمية، ودورها في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه المقر الجديد للشركة في مدينة دبي للإنترنت، حيث اطّلع على مشاريعها ومبادراتها، وعلى توظيفها تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير تجربة التسوق.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «زرت اليوم المقر الجديد لشركة أمازون في مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الأكبر إقليمياً لصنّاع التكنولوجيا... واطلعنا خلال الزيارة على مشاريع أمازون ومبادراتها وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير تجربة التسوق».

وأضاف سموه: «نعتز بالشراكة الراسخة التي تجمع دولة الإمارات بأمازون وغيرها من الشركات العالمية، ودورها في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، وسعداء بأن الإمارات تحتضن أكثر من 3,000 موظف من كوادر أمازون، يساهمون من هنا في ابتكار حلول تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية».