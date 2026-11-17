



تستعرض شركة «زينيث تكنولوجيز» الأسترالية، خلال مشاركتها في القمة الشرطية العالمية 2026، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، نظاماً ذكياً للدوريات الشرطية يدمج طائرة مسيّرة داخل شريط الإضاءة المثبّت على سقف المركبة، بما يتيح إطلاقها مباشرة من سيارة الدورية لمراقبة المواقع والحوادث من الجو.

ويعتمد النظام، الذي يحمل اسم «AI EagleEye Intelligent Patrol»، على ثماني كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر تغطية بزاوية 360 درجة حول المركبة، وتتيح قراءة لوحات السيارات والتعرّف على الوجوه وتحديد هوية المركبات أثناء الحركة.

ووفقاً للشركة، يستطيع النظام رصد عدد من المخالفات المرورية، بينها تجاوز السرعة المقررة وعدم استخدام حزام الأمان واستعمال الهاتف المتحرك أثناء القيادة، إلى جانب مطابقة بيانات المركبات والأشخاص مع قواعد البيانات الأمنية.

وتتمثل أبرز خصائص النظام في دمج طائرة مسيّرة داخل شريط الإضاءة، يمكن إطلاقها عند الحاجة إلى مراقبة موقع الحادث أو توسيع نطاق الرؤية حول الدورية، دون اضطرار أفراد الشرطة إلى مغادرة المركبة.

وتستخدم الطائرة تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المركبات والمخالفات من الجو وتوثيق الأدلة، مع نقل بث مرئي مباشر إلى مراكز القيادة والسيطرة. كما يتيح النظام مشاركة البيانات بصورة فورية بين الدوريات الميدانية وغرف العمليات.

وكانت الشركة قد كشفت عن النسخة الأولى من نظام «AI EagleEye» في عام 2024، قبل تطويره وإضافة الطائرة المسيّرة المدمجة، في امتداد لتقنيات التعرف الآلي على لوحات المركبات التي بدأت الشركة تطويرها للدوريات المتنقلة عام 2008.

وقال رسل حماد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «زينيث تكنولوجيز»، إن النظام يهدف إلى توسيع نطاق الرؤية المتاحة لأفراد الدوريات، من خلال الجمع بين المراقبة المحيطة بالمركبة والتحليل الفوري للبيانات وإمكانية الحصول على صور جوية مباشرة عند الحاجة.

وأضاف أن دمج هذه التقنيات يحوّل سيارة الدورية إلى وحدة متنقلة لجمع المعلومات وتحليلها، بما يساعد أفراد الشرطة ومراكز القيادة على متابعة التطورات الميدانية.

وتعرض الشركة خلال القمة مجموعة أخرى من الأنظمة الأمنية، تشمل شريط إضاءة ذكياً مزوداً بكاميرات للتحليل الفوري، ونقطة تفتيش متنقلة تعتمد على تقنيات التعرف على لوحات المركبات والوجوه، ويمكن استخدامها في نقاط التفتيش المؤقتة والفعاليات والعمليات الحدودية.

وتشمل الحلول المعروضة أيضاً برج مراقبة للطرق مزوداً بتقنيات الاستشعار بالليزر «LiDAR» وكاميرات لرصد المخالفات، إلى جانب طائرة مسيّرة يمكن إطلاقها تلقائياً عند رصد الحوادث.

كما تعرض الشركة نظاماً لمراقبة المواكب الأمنية يستخدم كاميرات مثبتة داخل مركبات المواكبة لتحليل حركة المرور المحيطة ورصد التهديدات المحتملة، مع ربط هذه الأنظمة بمنصة مركزية للقيادة والسيطرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتتخذ «زينيث تكنولوجيز» من مدينة ملبورن الأسترالية مقراً لها، وتعمل في تطوير أنظمة المراقبة الأمنية والسلامة العامة وضبط المخالفات المرورية.