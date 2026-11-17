يواصل الموسم الرابع من برنامج «شارك تانك دبي»، الذي يُعرض على شاشة «تلفزيون دبي» التابع لمؤسسة دبي للإعلام، تحويل الأفكار التجارية الطموحة إلى فرص استثمارية واعدة، عبر ربط رواد الأعمال بالمستثمرين، وتمكينهم من تطوير مشاريعهم وتعزيز فرص نموها وتوسعها، بما يعكس حرص المؤسسة على تقديم محتوى نوعي يجمع بين الفائدة والتشويق، ويسهم في تشجيع الابتكار وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، ويواكب طموحات دبي الاقتصادية ويعزز مكانتها بيئة حاضنة للمشاريع الناشئة.

تميز

ونجح البرنامج، خلال حلقاته الست الأولى، في إبرام مجموعة من الصفقات الاستثمارية بلغت قيمتها الإجمالية 9.6 ملايين درهم، استفاد منها 12 مشروعاً. وشهدت الحلقة الأولى إبرام صفقتين بقيمة 2.7 مليون درهم، شملتا مشروع «خولة»، بقيمة 1.5 مليون درهم، ومشروع «دابوبو»، العلامة التجارية التي تقدم مقتنيات وشخصيات قابلة للجمع، بقيمة 1.2 مليون درهم. وفي الحلقة الثانية، بلغت الاستثمارات 350 ألف درهم، توزعت بين مشروع «من مجلس نورة»، لإنتاج صلصات عصرية مستوحاة من أجواء المجالس وذكرياتها، و«فيردي تي»، العلامة التجارية للشاي الفاخر ذي الأوراق الكاملة.

أما الحلقة الثالثة، فسجلت صفقات بقيمة 950 ألف درهم، شملت مشروع «موغو مشرومز»، المتخصص في منتجات الفطر الوظيفي، و«ماكرومايز»، الذي يوفر بدائل غذائية صحية خالية من السكر وغنية بالبروتين ومنخفضة الكربوهيدرات. وشهدت الحلقة الرابعة استثماراً بقيمة مليون درهم في مشروع «ريسكوب»، الذي يقدم وجبات من إعداد الطهاة يمكن تحضيرها خلال سبع دقائق، فيما بلغت استثمارات الحلقة الخامسة 1.8 مليون درهم، منها 1.5 مليون درهم لمشروع «كويلو»، المنصة الصحية القائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الالتزام بالأدوية وتحليل البيانات الصحية، و300 ألف درهم لمشروع «فراكس»، لإنتاج الفواكه الطبيعية المجففة بالتجميد.

وسجلت الحلقة السادسة أعلى حصيلة استثمارية بين الحلقات الست الأولى، بقيمة 2.8 مليون درهم، توزعت على ثلاثة مشاريع، هي «لاش إت آوت»، العلامة التجارية المتخصصة في الرموش الصناعية سهلة التركيب، و«زجل للهدايا»، الذي يجمع بين الهدايا الأدبية وتنظيم الفعاليات الثقافية، و«صلصال»، الذي يقدم تشكيلة من الأدوات المنزلية والهدايا، وحصل على النصيب الأكبر من استثمارات الحلقة، بقيمة 2.5 مليون درهم.

فرص

وتعكس هذه النتائج دور «شارك تانك دبي» في دعم ريادة الأعمال وإبراز المشاريع المبتكرة، من خلال إتاحة الفرصة لأصحابها لعرض أفكارهم ونماذج أعمالهم أمام نخبة من المستثمرين، والتفاوض معهم للحصول على التمويل وبناء شراكات تدعم نمو مشاريعهم وتوسعها، إلى جانب الاستفادة من خبراتهم وتوجيهاتهم الاستراتيجية.

كما تتيح حلقات البرنامج للمشاهدين متابعة النقاشات التي تجمع رواد الأعمال بالمستثمرين، والتعرف إلى التحديات والفرص المرتبطة بتأسيس المشاريع وتطويرها، وآليات اتخاذ القرارات الاستثمارية، بما يعزز الوعي بأهمية ريادة الأعمال ودورها في تحفيز نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار في الأفكار الواعدة وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو.

وفي هذا السياق، أكدت سارة الجرمن، رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، أهمية ريادة الأعمال ودورها في تحقيق رؤية دبي لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي، وقالت:

«نسعى من خلال برنامج «شارك تانك دبي» إلى توظيف قوة الإعلام لتمكين رواد الأعمال، وتسليط الضوء على مشاريعهم الناشئة، بما فيها المشاريع المحلية. ونحرص على توفير منصة تجمع أصحاب الأفكار الطموحة بالمستثمرين، وتتيح لهم الاستفادة من خبراتهم وبناء شراكات تسهم في تطوير أعمالهم ونموها».

وأضافت: «يدعم البرنامج تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية (D33)»، و«الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات»، لا سيما فيما يتعلق بتشجيع الابتكار، وتحفيز نمو القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال. ونؤمن في «دبي للإعلام» بقدرة المحتوى الهادف على إحداث أثر يتجاوز الترفيه، وتحويل الأفكار الواعدة إلى فرص حقيقية.

ومن خلال «شارك تانك دبي»، نواصل توفير فرص استثمارية واعدة لرواد الأعمال، وتمكينهم من تطوير مشاريعهم وتوسيع نطاق أعمالهم، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي».

يُذكر أن الموسم الرابع من برنامج «شارك تانك دبي» يُعرض كل يوم اثنين في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء على شاشة «تلفزيون دبي»، كما تتوفر حلقاته عبر منصة «دبي+».