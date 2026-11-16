دبي تجمع خبراء العالم من 70 دولة لرسم مستقبل الغذاء

انطلقت أمس، أعمال النسخة الـ20 من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، إحدى أكبر الفعاليات العالمية الرائدة في قطاع الغذاء، والذي تنظمه بلدية دبي تحت شعار «مستقبل الأنظمة الغذائية الذكية»، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك، و300 خبير، و100 متحدث من 70 دولة حول العالم، بين 16 و18 نوفمبر الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويجمع المؤتمر ممثلي الجهات الرقابية والحكومية، والمنظمات الدولية، والخبراء والباحثين، والمؤسسات الأكاديمية، والعاملين في قطاع الأغذية، ومقدمي الحلول والتقنيات، لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات التي ترسم مستقبل سلامة الغذاء، واستكشاف الحلول التي تعزز حماية المستهلك واستدامة النظم الغذائية حول العالم، إلى جانب بحث الدور المحوري للتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في بروتوكولات سلامة الأغذية.

وتنظّم بلدية دبي المؤتمر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والجمعية الدولية لحماية الأغذية «IAFP»، والرابطة الوطنية للصحة البيئية «NEHA» في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد الدورة الحالية أجندة ثرية تتضمن أكثر من 100 عرض تقديمي، يتناول أحدث التوجهات والحلول التي تدعم تطوير منظومة سلامة الغذاء، وتعزز الامتثال القائم على التكنولوجيا والابتكار، وأحدث الأدوات المصممة لتزويد قادة القطاع والجهات الحكومية بحلول متطورة، إلى جانب 5 جلسات عمل.

نجاح

وفي السياق ذاته، يُناقش المؤتمر دور الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والتقنيات الناشئة في تطوير أساليب الرقابة الغذائية، والتنبؤ بالمخاطر والكشف المبكر عنها، بما يدعم الوقاية من المخاطر الغذائية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يناقش توظيف البحث العلمي والمعرفة المتخصصة في تطوير السياسات والممارسات وبناء قدرات العاملين في قطاع الأغذية، إلى جانب استعراض حلول تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وبناء نظم غذائية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية.

ويحتفل المؤتمر هذا العام بـ20 عاماً من النجاح المتواصل من دبي، بمشاركة أبرز الخبراء وصناع القرار والجهات المعنية بسلامة الغذاء، وذلك لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة القضايا المؤثرة في مستقبل القطاع، وتطوير الممارسات والسياسات والمعايير، وتعزيز التعاون الدولي لضمان غذاء آمن وسليم، ورفع جاهزية سلاسل الإمداد لمتغيرات المستقبل.

استشراف مستقبل الغذاء

وأكَّد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية رسّخ مكانته منصة دولية للحوار وتطوير الرؤى والممارسات، وعزز نهج دبي كمركزٍ متقدّم لاستشراف مستقبل الغذاء، وملتقى عالمي يجمع العقول والخبرات، ويدفع نحو حلول عملية تسهم في حماية صحة الإنسان، وتعزز الأمن الغذائي، وترتقي بجودة الحياة في المجتمعات.

وقال معاليه: «قبل 20 عاماً بادرت دبي ونظرت إلى مستقبل الغذاء على أنه مسار استراتيجي لا بد من استشرافه، وأطلقت معه مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، لتجمع الخبراء من مختلف أنحاء العالم، من أجل مناقشة التوجهات والأجندة والتحديات العالمية التي تؤثر على مستقبل قطاع الأغذية وسلاسل الإمداد، وبناء نهج واحد لسلامة الغذاء كمسؤولية مشتركة تتطلب عملاً دولياً متواصلاً».

ركيزة

من جانبه، أكَّد الدكتور أحمد مختار، منسق المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن سلامة الأغذية تشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والصحة العامة والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التحديات المتسارعة التي تواجه النظم الزراعية والغذائية عالمياً تستدعي تبني نهج أكثر تكاملاً واستباقية، يقوم على العلم والابتكار وتعزيز التعاون الدولي.

وقال: «إن مستقبل سلامة الأغذية لا يقتصر على اكتشاف المخاطر والاستجابة لها، بل يتطلب القدرة على التنبؤ بها والوقاية منها قبل حدوثها.

ومن هنا تبرز أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتقنيات الحديثة في بناء أنظمة رقابية أكثر ذكاءً وكفاءة، وتعزيز القدرة على تتبع الأغذية عبر سلاسل الإمداد، بما يسهم في حماية صحة المستهلكين، والحد من الفاقد الغذائي، وتعزيز الثقة في النظم الغذائية والتجارة الدولية».

التميز في الأنظمة الغذائية

وضمن أجندة المؤتمر، كرمت بلدية دبي الفائزين بالنسخة الثالثة من برنامج بلدية دبي للتميز في الأنظمة الغذائية، والذي يحتفي بالمؤسسات والمنشآت الغذائية التي قدمت مبادرات وممارسات استثنائية في مجال سلامة الغذاء، وضم البرنامج 4 فئات.

وتضم قائمة شركاء المؤتمر، وزارة التغير المناخي والبيئة، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، ووزارة الزراعة الأمريكية، والجمعية الدولية لحماية الأغذية، والمفوضية الدولية للمواصفات الميكروبية، والاتحاد الدولي للصحة البيئية، والجمعية الدولية لعلوم تشريعات الأغذية.

وتواصل بلدية دبي الاستثمار في المعرفة والابتكار والشراكات لحماية صحة المجتمع، وتعزيز سلامة الغذاء. وتجسد الدورة العشرين من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية هذا التوجه، من خلال جمع الخبرات وتبادل الحلول التي تدعم الانتقال إلى أنظمة غذائية أكثر ذكاءً واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وينسجم المؤتمر مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات، من خلال ضمان تطور معايير سلامة الغذاء لمواكبة تحديات المستقبل. و«استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي»، الهادفة إلى تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي والحد من الفقد والهدر، وتعزيز سلامة الغذاء ونظم التغذية، وتحسين قدرة القطاع على مواجهة الأزمات.