شرطة دبي تحتفي بالمتميزين في الإدارة المالية



احتفت الإدارة العامة للمالية في شرطة دبي بموظفيها المتميزين، تقديراً لإسهاماتهم في تحقيق إنجازات الإدارة العامة، وأدائهم المهني، وتفانيهم في إنجاز المهام، بما يدعم كفاءة العمل، ويرتقي بجودة الخدمات المالية.



وشهد الاحتفالية اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، بحضور ماجد العقيلي، مدير الإدارة العامة للمالية، ونائبه العقيد الدكتور عبد الله ياسر أميري، وموظفي الإدارة العامة.

ورحّب ماجد العقيلي بالحضور، مؤكداً أن الكفاءات البشرية المتخصصة تشكّل ركيزة أساسية في بناء منظومة مالية قادرة على مواكبة المتغيرات، ودعم الأولويات الاستراتيجية، وأن الاستثمار في تطوير قدراتها يعزز كفاءة توظيف الموارد، ويرسخ مبادئ الحوكمة، ويدعم اتخاذ قرارات مالية، تستند إلى الدقة والشفافية، واستشراف الاحتياجات المستقبلية.



وأضاف أن التميز في العمل المالي يتطلب رؤية تتجاوز إنجاز المعاملات إلى تطوير الحلول، وتحسين الإجراءات، وتعزيز التكامل مع مختلف القطاعات، بما يضمن استدامة الأداء، ويدعم قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها بكفاءة واقتدار.

وأثنى العقيلي على جهود الموظفين وحرصهم على أداء مسؤولياتهم بدقة وإتقان، والعمل بروح الفريق، مؤكداً أن ما حققته الإدارة العامة من إنجازات يعكس التزامهم ومبادرتهم المستمرة لتطوير العمل.



وكرّم اللواء صالح مراد الموظفين المتميزين، مشيداً بعطائهم وإسهاماتهم في الارتقاء بالأداء، ومؤكداً حرص شرطة دبي على تقدير الكفاءات، وتحفيز الموظفين على مواصلة التميز والإبداع في خدمة الأهداف المؤسسية.



وتضمنت الاحتفالية فعاليات ومسابقات تفاعلية، عززت أواصر التواصل بين الموظفين، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا التقدير والاحتفاء، موجهين شكرهم إلى شرطة دبي لحرصها على تعزيز بيئة عمل إيجابية ومحفزة، تحتضن المواهب، وتدعم النجاح.