«كهرباء دبي» الراعي الذهبي لجائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة



أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن رعايتها الذهبية للموسم الثامن والعشرين من جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة 2026، وذلك في إطار حرصها على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى الاستثمار في الشباب، وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، وانسجاماً مع مسؤوليتها المجتمعية لتمكين النشء الجديد، وترسيخ ثقافة التميز.



وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل دعم القيادة الرشيدة أصبحت الجائزة منصة وطنية وخليجية رائدة لاكتشاف المواهب الإبداعية، وتنمية قدرات الأطفال والشباب في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والثقافية والتقنية، وإبراز إبداعاتهم على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

وأضاف معالي الطاير: «نؤمن في الهيئة بأن رعاية مواهب الأطفال والناشئة هي الركيزة الأساسية لإعداد قادة المستقبل ومبدعيه، ومن هذا المنطلق لا نكتفي بتقديم الرعاية والدعم، بل نسهم في ترسيخ بيئة مجتمعية حاضنة للإبداع، ونعزز شراكاتنا مع المؤسسات والمبادرات الوطنية، التي تجعل الإنسان محور استثمارها، وقد استفاد من مبادراتنا الإنسانية والمجتمعية، خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 2.9 مليون شخص داخل الدولة وخارجها».



وأشارت أمينة الدبوس، المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، إلى أن وصول الجائزة إلى موسمها الثامن والعشرين يعكس استمرارية رسالتها في اكتشاف مواهب الأطفال ورعايتها، وتحويل إبداعاتهم إلى خطوات عملية نحو التميز، مشيرة إلى أن الجائزة تمثل مساحة محفزة، تمنح الأجيال الناشئة الثقة بقدراتها، وتشجعها على الابتكار، والتعبير عن طاقاتها في مختلف المجالات، حيث يجسد فوز 131 مشاركاً ومشاركة في الموسم الحالي، من بينهم مبدعون من مختلف إمارات الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، اتساع نطاق الجائزة، وأثرها في تحفيز الأطفال والناشئة على تنمية مهاراتهم، ويؤكد أهمية توفير منصات متخصصة، تتيح لهم الفرصة لإبراز مواهبهم والتنافس الإيجابي، في بيئة تحتفي بالاختلاف والتميز، وتدعم فرص التطور والنمو.

وتشمل فئات جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي، حفظ وتجويد القرآن الكريم، وحفظ الأحاديث النبوية الشريفة، والإبداع الأدبي، والدراسات والبحوث، والإبداع الفني، والإبداع البرمجي الإلكتروني، والإبداع العلمي، والإبداع الإعلامي المقروء.



وتنقسم الجائزة إلى ثلاثة مستويات رئيسية، يشمل الأول الطلبة من سن 8 إلى 18 عاماً مع إمكانية تعديل الفئات العمرية، وفق طبيعة بعض المجالات التنافسية، أما المستوى الثاني فيخصص للأطفال من أصحاب الهمم ضمن الفئة العمرية نفسها مع مراعاة نوع الإعاقة، وطبيعة المشاركة، فيما يضم المستوى الثالث المؤسسات والهيئات والمراكز المعنية برعاية الطفولة والمدارس.