شرطة دبي تطلق «كرنفال المستقبل»



أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي «كرنفال المستقبل»، الذي يتضمن تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة النوعية خلال شهر نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر المقبل، احتفاءً باليوم العالمي للمستقبل، الذي قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اعتماده في الثاني من ديسمبر من كل عام.

وقد جاء اختيار هذا التاريخ متزامناً مع اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في دلالة تعكس التقدير العالمي للدور الريادي وجهود دولة الإمارات في مجال استشراف المستقبل وصناعته، واعترافاً أممياً بما حققته من إنجازات ومكانة متقدمة في مجال الجاهزية للمستقبل.

ويشكل هذا اليوم مناسبة عالمية لتسليط الضوء على أهمية ترسيخ الفكر المستقبلي، وتعزيز قدرات المجتمعات والمؤسسات على استشراف التحولات، واستكشاف الفرص، والاستعداد للتحديات التي قد ترسم ملامح المستقبل.

وتهدف الفعاليات إلى تعزيز الوعي بأهمية استشراف المستقبل بوصفه نهجاً استراتيجياً يدعم صناعة القرار، ويسهم في تطوير القدرات المؤسسية على رصد المتغيرات، وبناء السيناريوهات المستقبلية للتقليل من حالات عدم اليقين، وتعزيز المرونة والرشاقة المؤسسية، إلى جانب تحفيز الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الدراسات المستقبلية.



وأشار العميد دكتور خبير حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، إلى أن الكرنفال يتضمن فعاليات لتوظيف أدوات استشراف المستقبل من خلال مجموعة من الأنشطة واللقاءات المعرفية والتفاعلية، تشمل الجلسات الحوارية، والحلقات النقاشية، وورش تحليل التداعيات، التي تستهدف استعراض أبرز الاتجاهات الناشئة، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بالتحولات المستقبلية، واستكشاف آفاق تطوير نماذج أعمال مبتكرة، والتعرف على التجارب الرائدة التي تسهم في تعزيز التوجه نحو تبني وظائف المستقبل.



وقالت فاطمة راشد العليلي، مدير إدارة السيناريوهات المستقبلية، إن هذه المبادرة تؤكد على أهمية الانتقال من استشراف المستقبل إلى التصميم التشاركي في رسم ملامح مستقبل العمل الشرطي، وترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على التفكير بعيد المدى، واستثمار الفرص المستقبلية، وتحويل الرؤى والتصورات إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تسهم في دعم منظومة التخطيط المستقبلي وتعزز الجاهزية للتحولات القادمة.