"إماراتية مبدعة" تنقل المشاركات من المهارة إلى الاحتراف وريادة الأعمال

تواصل مبادرة «إماراتية مبدعة» صناعة قصص نجاح جديدة، عبر الانتقال بالمشاركات من مرحلة اكتساب مهارات الخياطة والتفصيل والتصميم إلى الاحتراف والإنتاج وريادة الأعمال، مع انطلاق أعمال المستوى الاحترافي في يونيو 2026 ، في مرحلة تدريبية متقدمة تمتد على مدى ستة أشهر.

ويستهدف المستوى الأحترافي المشاركات اللاتي اجتزن بنجاح المستوى الأول للمبتدئات، من خلال برنامج تدريبي أكثر تخصصاً وعمقاً، يركز على تطوير المهارات الفنية والتقنية في الخياطة والتفصيل والتصميم، وتعزيز الجانب التطبيقي بما يؤهل المشاركات لإنتاج قطع ذات جودة عالية، وتحويل مهاراتهن إلى مصدر للدخل والاستقلال الاقتصادي.

من التدريب إلى الإنتاج

وفي هذا الإطار ، أكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن المرحلة الجديدة شهدت نقلة نوعية في الجانب العملي، من خلال تزويد كل متدربة بماكينة خياطة حديثة ومتطورة، لتتمكن من مواصلة التدريب والإنتاج، وتمتلك في الوقت نفسه أداة عملية تشكل نواة يمكن البناء عليها مستقبلاً لإطلاق مشروعها الخاص.

دعم ورعاية

وقالت أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة تراحم الخيرية، التي أسهم دعمها ورعايتها في تعزيز إمكانات المبادرة وتطوير محتواها التدريبي، إلى جانب توفير الأدوات والتجهيزات اللازمة للمشاركات، وإدخال تقنيات ومهارات متقدمة في مجال الخياطة، بما يعكس أهمية الشراكات المجتمعية في دعم برامج التمكين وتحويل التدريب إلى فرص اقتصادية مستدامة.

مسار متكامل

وأفادت سعادة الفلاسي أن «إماراتية مبدعة» تجاوزت مفهوم التدريب التقليدي، لتتحول إلى مسار متكامل للتمكين والإنتاج، موضحة أن الهدف لم يكن تعليم المشاركات مهارة الخياطة فحسب، وإنما تزويدهن بالمعرفة والأدوات والثقة اللازمة لتحويل تلك المهارة إلى مشروع منتج ومستدام.

وقالت: «طموحنا في مبادرة إماراتية مبدعة لم يكن أن تتعلم المشاركة الخياطة فحسب، بل أن نمنحها المهارة والأداة والثقة التي تمكّنها من تحويل ما تعلمته إلى مشروع حقيقي.

واليوم نفخر بأن نرى ثمار المبادرة تتحول إلى واقع، مع بدء عدد من المشاركات تأسيس مشاريعهن الخاصة والانطلاق بمشروع "خياطة الفريج"، وهو ما يجسد الهدف الحقيقي للمبادرة في الانتقال بالمرأة من مرحلة التدريب إلى الإنتاج والاستدامة الاقتصادية».

شراكة تصنع أثراً

وثمنت سعادتها الشراكة مع مؤسسة تراحم الخيرية مشيرة إلى أنه كان لها أثر ملموس في الارتقاء بالمبادرة، سواء على مستوى تطوير التدريب أو توفير الأدوات والإمكانات التي تحتاج إليها المشاركات، مؤكدة أن الشراكات المجتمعية الفاعلة لا تقتصر نتائجها على دعم المبادرات، وإنما تمتد لتصنع أثراً مستداماً ينعكس على المرأة وأسرتها والمجتمع.

وأضافت أن النتائج الأولية للمبادرة كشفت عن نجاحها في تحقيق أحد أبرز أهدافها، إذ بدأت غالبية المشاركات في اتخاذ خطوات عملية نحو تأسيس مشاريعهن الخاصة، وتقديم خدمات الخياطة ضمن مفهوم «خياطة الفريج»، الذي يفتح أمامهن مجالاً للعمل والإنتاج من داخل محيطهن المجتمعي، ويوفر خدمات تلبي احتياجات أفراد المجتمع، إلى جانب إتاحة مصدر دخل مستدام.

وأشارت إلى أن أهمية التجربة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى إحياء مهنة الخياطة وإعادة تقديمها بصورة عصرية تتوافق مع متطلبات الحياة الحديثة واحتياجات المجتمع، بما يمنح المهارة التقليدية فرصة جديدة للحضور ضمن منظومة الإنتاج وريادة الأعمال.

تمكين حقيقي

وتواصل «إماراتية مبدعة» مسيرتها انطلاقاً من رؤية تعتبر أن التمكين الحقيقي لا يتوقف عند اكتساب المهارة، وإنما يبدأ عندما تتحول المهارة إلى إنتاج، والإنتاج إلى مشروع، والمشروع إلى قصة نجاح مستدامة.

وبهذا النهج، تسعى المبادرة إلى بناء نموذج عملي للتمكين الاقتصادي للمرأة، لا يكتفي بتقديم التدريب، بل يرافق المشاركات في رحلة تمتد من التعلم والممارسة إلى امتلاك الأدوات، ثم الإنتاج وتأسيس المشاريع، بما يعزز حضور المرأة كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

بدوره أكد سعادة الدكتور أحمد تهلك، مدير عام مؤسسة تراحم الخيرية، أن دعم المؤسسة للمستوى الاحترافي من مبادرة «إماراتية مبدعة» يأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتحويل المهارات التي تكتسبها المشاركات إلى فرص حقيقية للإنتاج والعمل وريادة الأعمال.

وقال سعادته: «نؤمن في مؤسسة تراحم الخيرية بأن الدعم الحقيقي لا يقتصر على تقديم المساندة، بل يتمثل في تمكين الإنسان من امتلاك الأدوات والقدرات التي تساعده على بناء مستقبل أكثر استقراراً واستدامة، ومن هذا المنطلق، جاءت شراكتنا مع جمعية النهضة النسائية بدبي لدعم مبادرة «إماراتية مبدعة»، التي تقدم نموذجاً عملياً للانتقال من التدريب واكتساب المهارة إلى الإنتاج وفتح آفاق جديدة أمام المشاركات للعمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي».

وأشار إلى أن مبادرة «إماراتية مبدعة» تجسد أهمية الشراكات بين المؤسسات المجتمعية في تصميم برامج تمكين تتجاوز الدعم التقليدي، وتمنح المشاركات فرصة حقيقية لبناء قدراتهن وتطوير مشاريعهن، مؤكداً أن الاستثمار في المهارات والطاقات الوطنية يمثل استثماراً في مستقبل الأسرة والمجتمع.

وأكد سعادة الدكتور أحمد تهلك أن مؤسسة تراحم الخيرية ستواصل دعم المبادرات النوعية التي تعزز التمكين وتوفر فرصاً عملية للمستفيدين، مشدداً على أن نجاح أي مبادرة يقاس بقدرتها على إحداث أثر طويل الأمد، وتحويل المعرفة إلى ممارسة، والمهارة إلى إنتاج، والإنتاج إلى مشروع قادر على الاستمرار والنمو.