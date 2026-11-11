هل منزلك مستعد لمفاجآت الأحوال الجوية؟

مع اقتراب موسم الأمطار، تتجه الأنظار إلى توقعات الطقس وكميات الهطول المحتملة، لكن ثمة سؤالاً يستحق أن تطرحه كل أسرة قبل تغير الأحوال الجوية: هل منزلنا مستعد فعلاً؟ فالمسكن الذي يمنحنا الراحة في الأيام المعتادة قد يواجه تحديات مختلفة عند هطول الأمطار الغزيرة أو اشتداد الرياح، خصوصاً إذا تأخر الفحص الوقائي وغابت الاستعدادات الأساسية.



لا تُقاس جودة المسكن بجمال واجهته أو مستوى تشطيباته وحدهما، بل بقدرته على حماية الأسرة والمحافظة على كفاءة مكوناته في الظروف المختلفة. ومن هذا المنطلق، فإن الاستعداد للأمطار ليس مهمة موسمية عابرة، بل جزء من ثقافة العناية بالمنزل وإدارة مخاطره والمحافظة على قيمته طوال سنوات الاستخدام.



وتبدأ الوقاية من الأسطح ومصارف مياه الأمطار. فقد يؤدي تراكم الأتربة والأوراق والمخلفات إلى إعاقة التصريف وتجمع المياه، فيما تسمح التشققات أو عيوب العزل بتسرب الرطوبة إلى أجزاء من المبنى.

ولذلك، من المفيد ترتيب فحص دوري للأسطح والعزل والمصارف قبل الموسم، والاستعانة بالمختصين لمعالجة أي خلل، مع تجنب الصعود إلى الأسطح أو إجراء أعمال خطرة أثناء الرياح أو الأمطار.



ولا تقل المداخل والأفنية والممرات الخارجية أهمية؛ إذ ينبغي التأكد من أن ميول الأرضيات ومسارات التصريف لا توجه المياه نحو الأبواب أو المناطق المنخفضة.

كما يستحق إحكام النوافذ والأبواب الخارجية، وتثبيت المظلات والعناصر الخفيفة، وفحص الأشجار القريبة من المبنى اهتماماً مبكراً. فالتفاصيل التي تبدو صغيرة في يوم مشمس قد تتحول إلى مصدر ضرر عندما تشتد الأحوال الجوية.



أما السلامة الكهربائية فهي أولوية لا تقبل المجازفة، ولا سيما في التوصيلات والمعدات الخارجية أو المواقع المعرضة لتجمع المياه.

وعند ملاحظة تسرب قرب تجهيزات كهربائية أو وجود معدات مبللة، يجب الابتعاد عنها وعدم لمسها أو محاولة إصلاحها، وطلب المساعدة من فني مؤهل أو الجهة المختصة. ولا ينبغي تشغيل أي جهاز تضرر بالمياه قبل فحصه والتأكد من سلامته.



وجاهزية الأسرة لا تقل أهمية عن جاهزية المبنى. فمن المفيد الاتفاق مسبقاً على كيفية متابعة التنبيهات الرسمية، وتحديد وسيلة تواصل بين أفراد الأسرة، والاحتفاظ بمصابيح ووسائل اتصال مشحونة ومستلزمات ضرورية يسهل الوصول إليها.

كما ينبغي مراعاة احتياجات الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم، ومعرفة كيفية التصرف إذا تعذر استخدام أحد المداخل أو استدعت التعليمات الرسمية البقاء في المنزل أو الانتقال إلى مكان آمن.



ولا ينتهي الاستعداد بانتهاء المطر؛ فظهور بقعة رطوبة أو تجمع متكرر للمياه أو تسرب حول نافذة ليس مجرد أثر مؤقت ينبغي تجاهله، بل هو إشارة إلى ضرورة فحص السبب الجذري ومعالجته، وتوثيق الملاحظات والإصلاحات حتى لا تتكرر المشكلة. وبهذا تتحول التجربة من إصلاح الضرر بعد وقوعه إلى تعلم مستمر يرفع جاهزية المسكن.



وتنسجم هذه الثقافة الوقائية مع توجهات خطة دبي الحضرية 2040 نحو بيئات عمرانية أكثر استدامة وجودة للحياة، ومع أجندة دبي الاجتماعية 33 التي تضع استقرار الأسرة ورفاهها ضمن أولوياتها.

وفي هذا السياق، يكتسب نشر الوعي بالعناية الوقائية بالمساكن أهمية تتوافق مع رسالة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دعم الاستقرار السكني والارتقاء بجودة حياة المواطنين.



وفي النهاية، قد لا نستطيع التحكم في تقلبات الطقس، لكننا نستطيع الاستعداد لها. فقد يحول تنظيف مصرف، أو معالجة تسرب مبكر، أو فحص عنصر معرض للرياح دون أضرار أكبر.

فسلامة المنزل لا تبدأ عند هطول المطر، وإنما تبدأ قبل ذلك بقرار واعٍ وفحص مسؤول واستعداد تشارك فيه الأسرة كلها.

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان