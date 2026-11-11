«صناع الأمل».. نماذج نسائية ملهمة تنبض بالعطاء وتزرع التفاؤل

سجلت المرأة العربية اسمها بأحرف مضيئة في مبادرة «صناع الأمل» منذ إطلاقها في العام 2017، ولعبت المشاريع والبرامج الإنسانية التطوعية التي أطلقتها ونفذتها نساء عربيات على امتداد دورات «صناع الأمل»، دوراً رئيسياً في الإنجازات التي حققتها المبادرة العربية الأكبر من نوعها المخصصة للاحتفاء بأصحاب العطاء في الوطن العربي، على صعد الانتشار والتأثير الإيجابي وتحسين حياة شرائح وفئات مجتمعية واسعة.

ومثلت تلك المبادرات نقلة نوعية في مسيرة العمل الإنساني العربي، ونشر ثقافة العطاء والتفاؤل وتعزيز الثقة بالمستقبل لدى شرائح واسعة في المجتمعات العربية، وقد أسهمت نساء عربيات وبجهود ذاتية، وتفان غير محدود، في كتابة عشرات القصص المؤثرة، وتقديم نماذج ملهمة في البذل والمسؤولية المجتمعية والإحساس بمعاناة الآخرين، فاستحقت صاحبات تلك المشاريع النبيلة، الإشادة والتقدير والتكريم خلال مشاركتهن في مبادرة «صناع الأمل».

وفيما تواصل مبادرة «صناع الأمل» استقبال طلبات المشاركة والترشيح لدورتها الـ 7، ما زالت مبادرات النساء العربيات حاضرة في الذاكرة، وستبقى المرأة العربية رائدة في صناعة الأمل.

وأكدت المرأة العربية، حضورها الملهم في مشهد العطاء الإنساني منذ الدورة الأولى لمبادرة «صناع الأمل»، حيث برزت أسماء نسائية لامعة، ومن بينها المغربية نوال الصوفي المقيمة في إيطاليا، والتي نالت لقب الدورة الأولى، حيث استحقت الفوز والتكريم، بعد أن كرست وقتها وجهدها لإنقاذ اللاجئين الفارين إلى أوروبا عبر البحر، وأسهمت في إنقاذ أكثر من 200 ألف لاجئ، وزرعت في نفوسهم الأمل بحياة جديدة ومستقبل أفضل.

وأبرزت الدورة الثانية مبادرات ومشاريع نسائية متميزة في صناعة الأمل، حيث تم تكريم صانعة الأمل المصرية نوال مصطفى التي كرست نفسها لقضية السجينات وأطفالهن، وأسست جمعية رعاية أطفال السجينات لتسليط الضوء على الأطفال الذين يعيشون داخل أسوار السجن مع أمهاتهم النزيلات، ومتابعة أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتميزت في الدورة الرابعة مبادرة صانعة الأمل العراقية تالا الخليل، والتي أسهمت في تغيير حياة عدد كبير من المرضى الأطفال من فئة أصحاب الهمم، واستطاعت رعاية العشرات من الأطفال المصابين بمتلازمة داون والسرطان.

وتزخر مسيرة تالا خليل بكثير من الإنجازات، وفي مقدمتها تأسيس «أكاديمية المحاربين» في البصرة، لرعاية ومساعدة الأطفال من أصحاب الهمم في العراق بالمجان، حيث تعمل على تقديم الدعم النفسي للأطفال لإيمانها بأن هذا الدعم يرفع نسبة الشفاء، وأن للحالة النفسية الجيدة كبير الأثر في تقوية جهاز المناعة.

وقدمت المصرية فتحية المحمود، التي برزت قصتها في الدورة الرابعة أيضاً، دروساً في التفاني والبذل، حيث استقبلت في منزلها عشرات الطفلات اليتيمات وأشرفت على رعايتهن وتعليمهن وتربيتهن، كما بادرت إلى تأسيس جمعية «لمسة أمل» لرعاية الأيتام.

وعلى الرغم من صعوبة رعاية عشرات الفتيات، إلا أن صانعة الأمل فتحية المحمود، استمرت في تقديم رسالتها الإنسانية، وتخطت في سبيل ذلك الكثير من التحديات والضغوط النفسية، ما مكنها من تأدية مهامها على أكمل وجه لقناعتها بقدرة الإنسان، وبجهوده الشخصية على إحداث الفرق في حياة الآخرين، وكل من يحتاج إلى الدعم والمساعدة.

جهود نوعية

وحظيت أسماء نسائية عدة بتقدير كبير في الدورة السادسة، من أبرزها صانعة الأمل المغربية فوزية جبارة محمودي التي أحرزت لقب «صانعة الأمل الأولى»، حيث أسست جمعية «عملية البسمة»، لتقديم العلاج المجاني والمتكامل لتشوهات شق الشفة، وشق سقف الحلق من الولادة حتى البلوغ.

واستطاعت الجمعية منذ تأسيسها في العام 1999 وبمساعدة مئات المتطوعين من كل أنحاء المملكة المغربية، إجراء أكثر من 19 ألف عملية جراحية، وتقديم خدمات علاجية في طب الأسنان استفاد منها أكثر من 120 ألف شخص.

كما برزت في الدورة الـ 6، قصة صانعة الأمل الكويتية هند الهاجري التي أسست خلال عملها كمعلمة متطوعة في جمهورية تنزانيا المتحدة «بيت فاطمة»، بعد أن آلمها تفرق الأطفال الإخوة بسبب الظروف الصعبة من دون وجود أي وسيلة للتواصل فيما بينهم، فبادرت إلى شراء قطعة من الأرض وبناء منزل كبير عليها، وقد ساهمت من خلال هذا البيت في توفير الأمان وشروط الحياة الكريمة لعشرات الأطفال الأيتام.

تشجيع العطاء

وتهدف مبادرة «صناع الأمل» إلى تسليط الضوء على صناع الأمل في العالم العربي، من النساء والرجال، الذين يكرسون وقتهم وجهدهم ومواردهم لخدمة الآخرين ومساعدة الفقراء والمحتاجين وإغاثة المنكوبين والإسهام في تحسين الحياة من حولهم، والتعريف بمبادرات ومشاريع وبرامج صناع الأمل عبر مختلف وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وعبر منصات الإعلام الجديد، وتعزيز شهرتهم في مجتمعاتهم وفي الوطن العربي.

كما تهدف إلى مكافأة صناع الأمل المتميزين من أصحاب المبادرات الأكثر تأثيراً عبر تقديم الدعم المادي لهم لمساعدتهم في مواصلة مبادراتهم وتكثيف جهودهم الإنسانية والتطوعية في مجتمعاتهم، وتوسيع نطاق مبادراتهم ومشاريعهم لتشمل عدداً أكبر من المستفيدين.

وتسعى «صناع الأمل» إلى الإسهام في غرس ثقافة الأمل والإيجابية في أنحاء الوطن العربي وتشجيع العطاء أياً كانت الظروف ومهما بلغ حجم التحديات، وفي خلق نماذج إيجابية ملهِمة من الشباب في العالم العربي يكونون أمثلة تحتذى لغيرهم في العمل من أجل التغيير البنّاء وتطوير مجتمعاتهم، والاحتفاء بهذه النماذج كملهمين في العمل الإنساني والعطاء.