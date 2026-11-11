شهد معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمركز دبي التجاري العالمي عقد منتدى التعاون الصناعي الإماراتي الصيني في مجالات التنقل الأخضر والذكي، بمشاركة خبراء وممثلين عن شركات عالمية متخصصة في صناعة المركبات الكهربائية والطاقة والتكنولوجيا، وذلك لبحث آفاق توطين الصناعات المرتبطة بالمركبات الكهربائية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية والتكنولوجية بين البلدين.

وأعلن داود الشيزاوي، رئيس معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، خلال المنتدى، إطلاق «المركز الإماراتي الصيني للنقل الذكي»، ليكون منصة دائمة تعمل على مدار العام لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات والصين في مجالات التنقل النظيف والذكي، وتحويل الشراكات والمناقشات التي يشهدها المعرض إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل ملموسة.

وأوضح أن إطلاق المركز يأتي استجابة لمقترحات ممثلي الجهات الحكومية والشركات الصينية خلال اجتماع عقد على هامش اليوم الأول للمعرض، أكدوا خلاله أهمية توفير مسارات واضحة للتراخيص والموافقات، وضمان توافق المركبات مع شبكات الشحن المحلية، وإيجاد شركاء محليين لتقديم الخدمات وتطوير المهارات، إلى جانب استمرار التواصل مع صناع القرار بعد انتهاء المعرض.

وأشار إلى أن المركز سيعمل من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، يركز أولها على توفير نافذة موحدة تساعد الشركات الصينية على التواصل مع الجهات المختصة والتعرف على الإجراءات والمتطلبات التنظيمية، بما يشمل التراخيص واعتماد المركبات واشتراطات السلامة والشحن الكهربائي.

ويتمثل المسار الثاني في ربط الشركات الصينية المصنعة للمركبات والتكنولوجيا بمشغلي الأساطيل وشبكات الشحن والشركاء الصناعيين والمستثمرين في دولة الإمارات، من خلال لقاءات دورية على مدار العام، بهدف تطوير فرص التعاون والاستثمار، فيما يستهدف المسار الثالث دعم تنفيذ المشاريع التجريبية للتقنيات المتقدمة في مجالات مركبات الأجرة ذاتية القيادة والخدمات اللوجستية المستقلة والشحن والطاقة، وإتاحة المجال أمام الشركات لاختبار حلولها وتوسيع نطاق تطبيقها في الدولة، تمهيداً للانطلاق بها إلى الأسواق الإقليمية.

وأكد الشيزاوي أن المركز لا يمثل مقراً تقليدياً، وإنما إطار مؤسسي لاستمرار التعاون طوال العام، وتحويل المناقشات التي تبدأ خلال المعرض إلى نتائج عملية، مشيراً إلى استعراض التقدم المحرز في أعماله خلال الدورة المقبلة من المعرض والمؤتمر.

وقال إن الشراكة بين دولة الإمارات والصين تعد من أقوى الشراكات على مستوى العالم، مشيراً إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين تجاوز للمرة الأولى حاجز 100 مليار دولار خلال العام الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 24.5%، فيما تعد الصين أكبر شريك تجاري للدولة، والإمارات الشريك التجاري الأول للصين في العالم العربي.

وأضاف أن المرحلة المقبلة من التعاون ستتجاوز المؤشرات التجارية إلى إقامة مشاريع عملية في قطاعات النقل وشبكات الشحن والموانئ والطيران، مستفيدة من ريادة الصين في صناعة مركبات الطاقة الجديدة والبطاريات وتقنيات الشحن والمركبات الذكية المتصلة والقيادة الذاتية، وما تتمتع به دولة الإمارات من رؤية واضحة للتنقل النظيف والذكي وبنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يربط أسواق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وأوضح أن تكامل هذه المقومات يعزز فرص ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً لاختبار تقنيات التنقل الصينية وتوسيع نطاق تطبيقها والانطلاق بها إلى أسواق المنطقة، لافتاً إلى أن ملامح هذا التعاون بدأت تظهر من خلال تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة، واستخدام الحافلات الكهربائية، وطرح الشركات الصينية طرازات جديدة من المركبات في السوق الإماراتية.

أهداف طموحة

وأشار إلى أن دبي وضعت أهدافاً طموحة في هذا المجال، من بينها تحويل أسطول مركبات الأجرة والليموزين بالكامل إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2040.

تناول المنتدى فرص تطوير التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، والانتقال من العلاقات التجارية التقليدية وتبادل المنتجات والخدمات إلى شراكات أوسع في توطين الصناعات والتكنولوجيا وتطوير سلاسل التوريد، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الصينية في تصنيع المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية للشحن، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير وتبني التقنيات الحديثة الداعمة للتحول نحو وسائل النقل المستدامة.