طرق دبي تُطلِق "بطاقة دبي للطلبة" الجديدة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة التابعين لمجموعة تيكوم، وجمعية بطاقة هوية الطالب الدولية (ISIC)، إطلاق (بطاقة دبي للطلبة) الجديدة، وهي مبادرة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بتجربة الطلبة من خلال الجمع بين إثبات الهوية الطلابية وخدمات النقل العام والمزايا الحصرية في بطاقة واحدة.

وتفصيلاً، قال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "تجمع بطاقة دبي للطلبة الجديدة ثلاث وظائف أساسية، تتمثّل في إثبات الهوية الطلابية لدى المؤسسات التعليمية المشاركة، والاستفادة من خدمات النقل العام عبر بطاقة نول، إلى جانب الحصول على صفة طالب معترف بها دولياً من خلال بطاقة هوية الطالب الدولية (ISIC)، بما يتيح الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا والخصومات في دبي ومختلف أنحاء العالم".

وأكد بهروزيان أن البطاقة الجديدة طُوّرت بالشراكة مع المؤسسات التعليمية في دبي، لتلبية احتياجات الطلبة طوال رحلتهم التعليمية، وتوفير مزايا متنوعة ضمن أربعة مجالات رئيسة، تشمل:

•داخل الحرم الجامعي والمدرسي: استخدام البطاقة لإثبات الهوية الطلابية لدى المؤسسات التعليمية المشاركة.

•في مختلف أنحاء دبي: استخدام وسائل النقل العام التابعة لهيئة الطرق والمواصلات والاستفادة من خصومات على تعرفة الطلبة تصل إلى 50%.

•في الحياة اليومية: الاستفادة من مجموعة متنوعة من المزايا والخصومات والعروض المخصصة للطلبة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

•أثناء السفر: الوصول إلى أكثر من 150 ألف ميزة وعرض عبر شبكة بطاقة هوية الطالب الدولية في أكثر من 130 دولة حول العالم.

وتجسّد بطاقة دبي للطلبة الجديدة التزام الهيئة بتعزيز سهولة الوصول إلى خدمات النقل العام، وجعلها أكثر ملاءمة وجاذبية للطلبة. ومن خلال دمج وظائف بطاقة نول مع الهوية الطلابية ومجموعة واسعة من المزايا ضمن حل واحد متكامل، نعمل على تيسير تنقّل الطلبة في دبي، ووصولهم إلى مؤسساتهم التعليمية، واستكشافهم مختلف مناطق الإمارة. كما تدعم المبادرة جهودنا الرامية إلى تشجيع الأجيال القادمة على اعتماد النقل العام جزءاً أساسياً من نمط حياتهم اليومي، بما يسهم في بناء منظومة تنقّل حضرية أكثر ترابطاً واستدامة.

ويجري تطبيق المبادرة على مراحل، ويمكن للمؤسسات التعليمية الراغبة في المشاركة تقديم طلباتها عبر الموقع الإلكتروني: www.dubaistudentcard.ae

تعزيز التنقّل الطلابي والارتقاء بالتجربة التعليمية

ويأتي إطلاق بطاقة دبي للطلبة الجديدة في إطار التزام الهيئة بتطوير حلول تنقّل متكاملة وميسّرة تضع احتياجات الطلبة في مقدمة أولوياتها، وتدعم منظومة التعليم في دبي. ومن خلال الجمع بين خدمات النقل العام وإثبات الهوية الطلابية ومجموعة واسعة من المزايا، تهدف المبادرة إلى تيسير التنقّلات اليومية، وتعزيز سهولة الوصول إلى المؤسسات التعليمية، وتشجيع الطلبة على جعل النقل العام خياراً أساسياً في حياتهم اليومية.

دعم رؤية دبي لبناء منظومة تعليمية مترابطة

وتأتي هذه المبادرة التي جرى تطويرها بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، دعماً للجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالمية رائدة للتعليم واستقطاب المواهب. ومن خلال تيسير الوصول إلى خدمات النقل والمزايا الطلابية، تسهم البطاقة في توفير تجربة أكثر سلاسة وثراءً للطلبة الدارسين في الإمارة.

من جانبه، قال الدكتور سعيد مبارك خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: "تضع بطاقة دبي للطلبة الجديدة المتعلّم في صميم التجربة الطلابية، من خلال الجمع بين التعليم والتنقّل والخدمات والفرص ضمن بطاقة طلابية واحدة. ويتوافق ذلك بصورة وثيقة مع استراتيجية التعليم 33 وطموحنا إلى بناء منظومة تعليمية مستعدة للمستقبل، تتيح للطلبة فرص التعلّم والاستكشاف وتحقيق التميّز في دبي وخارجها. ومن خلال تيسير التجارب اليومية وتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص، تسهم البطاقة في توفير رحلة تعليمية أكثر ترابطاً وثراءً، وتعزيز مكانة دبي وجهةً عالمية للتعليم واستقطاب المواهب".

وصرّح مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، قائلاً: "تجسّد بطاقة دبي للطلبة الجديدة التزامنا الراسخ بتوفير منظومة تعليمية متكاملة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، تمكّن مؤسّسات التعليم العالي وتسهم في تنمية الكفاءات والمواهب وتطوير إمكاناتها. وتوفّر هذه المبادرة حلاً متكاملاً يهدف إلى إثبات هوية الطلبة وتسهيل تنقّلهم واستفادتهم من مجموعة حصرية من المزايا في دبي وحول العالم، بما يسهم في الارتقاء بتجربتهم التعليمية وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتعليم العالي ووجهةً رائدةً تستقطب ألمع العقول من مختلف أنحاء العالم."

توسيع نطاق المزايا الطلابية إلى ما هو أبعد من دبي

ومن خلال الشراكة مع جمعية بطاقة هوية الطالب الدولية (ISIC)، تتيح بطاقة دبي للطلبة إثبات صفتهم الطلابية وفق اعتماد دولي، إلى جانب الوصول إلى شبكة واسعة من المزايا والخصومات التي تشمل السفر والإقامة والمطاعم، والترفيه، والتسوّق، والتعليم.

ويسهم دمج مزايا بطاقة هوية الطالب الدولية في تمكين الطلبة من الاستفادة من فرص متنوعة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتوسيع نطاق المزايا المرتبطة بهويتهم الطلابية إلى ما يتجاوز الحرم الجامعي، بما يعزز تجاربهم التعليمية والشخصية ويجعلها أكثر ثراءً.

وقال ماثيو إيست، الرئيس التنفيذي لمجموعة GTS ALIVE وجمعية بطاقة هوية الطالب الدولية: "ينتمي طلبة اليوم إلى عالم يتجاوز حدود الحرم الجامعي، ومن المهم أن تعكس هويتهم الطلابية هذا الامتداد العالمي. ومن خلال بطاقة هوية الطالب الدولية (ISIC)، تتيح بطاقة دبي للطلبة الجديدة إثباتاً معترفاً به دولياً لصفة الطالب، وتربطهم بشبكة واسعة من المزايا والتجارب والفرص في دبي ومختلف أنحاء العالم".