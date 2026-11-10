"أسبوع دبي للمستقبل" يستضيف جلسات ملهمة من منصة "تيد" العالمية لمناقشة مستقبل الإنسان

كشفت مؤسسة دبي للمستقبل عن أبرز المتحدثين المشاركين في جلسات منصة "تيد" العالمية التي تعقد خلال اليوم الأول لفعاليات "منصة الحوار" إحدى المنصات الرئيسية في "أسبوع دبي للمستقبل"، الذي ينعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، وبمشاركة نخبة من العقول والخبرات العالمية لاستشراف التحولات التي ستشكل مستقبل الإنسان والقطاعات الحيوية خلال العقود المقبلة.

وتنطلق جلسات "تيد" بجلسة "ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي يعمل من أجلك وحدك؟" ويتحدث فيها توم غروبر عالم الحاسوب والمخترع ورائد الأعمال الأمريكي، الذي اشتهر بكونه أحد مؤسسي ومطوري المساعد الذكي Siri التي استحوذت عليها "آبل" لاحقاً، ويشارك توم الجمهور برحلته في استكشاف الكيفية التي يمكن من خلالها للذكاء الاصطناعي تعزيز الذكاء البشري.

وفي الجلسة الثانية بعنوان "كيف نصمم جهازاً مناعياً للمباني؟"، تتحدث جيسيكا غرين العالمة والمهندسة الأمريكية عن العلاقة بين الميكروبات وصحة الإنسان والبيئة المبنية، وتتركز مقاربتها على ضرورة تزويد المباني بأنظمة مناعية تستشعر ما يوجد في الهواء وتتخلص من مسببات الأمراض عند الحاجة.

وتليها جلسة بعنوان "مستقبل البشرية وتشابك علاقتنا بالتكنولوجيا" نكتشف فيها مع المخترع وعالم الحاسوب الشهير ورائد الأعمال الأمريكي داني هيليس كيف يمكننا تعزيز المعنى والإبداع والثقة في ظل عالم يزداد تعقيداً باستمرار، وعرف داني هيليس بأعماله الرائدة في مجال الحوسبة المتوازية والتكنولوجيا المتقدمة، وهو صاحب فكرة ومصمم ساعة الـ 10,000 عام.

وتستضيف جلسة "لماذا نحتاج إلى التفكير خارج الصندوق؟" ما يانسونغ المعماري الصيني العالمي ومؤسس شركة "MAD Architects"، والذي يشتهر بنهجه المستقبلي المستوحى من الطبيعة في العمارة والتصميم الحضري، ويطرح فيها تساؤلات عمّا ستبدو عليه المدينة العضوية؟ حيث يؤمن المعماري ما يانسونغ بأن المباني التي نعيش فيها يجب أن تربطنا بالطبيعة، وببعضنا، وبالعالم من حولنا.

أشكال هندسية

وتتحدى أعماله الأشكال الهندسية الجامدة التي تميز معظم البيئات الحضرية، متخيلاً مساحات تبدو أكثر عضوية وانسيابية وحيوية، بما يعيد التفكير في المدينة على مقياس إنساني.

وتستضيف جلسة "تيد" الأخيرة عبدالله الزرعوني من مؤسسة دبي للمستقبل في جلسة بعنوان "تحويل الإلهام إلى ابتكار".

وتنعقد جلسات "منصة الحوار" في قاعة محاضرات متحف المستقبل على مدار أربعة أيام بمشاركة شخصيات ملهمة ومتخصصة وقادة عالميين وصناع قرار وعلماء ومبتكرين ومفكرين من مختلف أنحاء العالم للحديث عن مستقبل الإنسان وأهم التحولات الحالية والمستقبلية.

كما تتناول جلسات أخرى على مدار أيام "أسبوع دبي للمستقبل" مجموعة موضوعات وقضايا مستقبلية ضمن المسارات الخمسة الرئيسية لأسبوع دبي للمستقبل، وهي: مستقبل الحياة، ومستقبل المعرفة، ومستقبل الابتكار، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، ومستقبل الأعمال.

وتشكل منصة الحوار إحدى ثماني منصات رئيسية ضمن "أسبوع دبي للمستقبل" الذي يقام تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل"، بحضور أكثر من 10,000 من المشاركين والخبراء والمخترعين والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات ورواد الأعمال والمتخصصين في مختلف المجالات الحيوية والمستقبلية من حول العالم.

الجدير بالذكر أن أجندة "أسبوع دبي للمستقبل" تتضمن برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية وورش العمل والحوارات الملهمة والتحديات والمنافسات وعروض الأفكار والمعارض والتجارب المستقبلية والاجتماعات المغلقة والفعاليات الجانبية والخارجية.

ولمزيد من المعلومات حول فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل"، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: "www.dubaifutureweek.com"