"طرق دبي" و"مِراس" تفتتحان غداً جسراً جديداً للمشاة بطول 110 أمتار لخدمة مرتادي كوكا-كولا أرينا

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي غداً الثلاثاء جسراً للمشاة بطول 110 أمتار، الذي طورته مِراس، التابعة لدبي القابضة للعقارات، ويربط هذا الجسر محطة مترو برج خليفة/دبي مول بكوكا-كولا أرينا في سيتي ووك. ويعزز المشروع البنية التحتية للمشاة وسلامتهم، ويسهّل وصول السكان والزوار إلى الوجهات الحيوية والترفيهية، بما ينسجم مع توجّهات الهيئة في تعزيز جودة الحياة وتوفير تنقّل آمن ومستدام للجميع، ويجسّد المشروع التزام مِراس بإنشاء وجهات مترابطة تدعم سهولة المشي وتعزز ارتباط الأفراد بمحيطهم.

ويأتي تنفيذ جسر المشاة ضمن مشاريع التحسينات المرورية، التي تنفّذها الهيئة بالتعاون مع دبي القابضة، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الربط بين المناطق الحيوية والوجهات السياحية والترفيهية وفي مقدّمتها سيتي ووك وكوكا-كولا أرينا، وتسهيل حركة التنقل ورفع مستوى السلامة المرورية، بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده الإمارة، ويرسّخ مكانة دبي مدينة صديقة للمشاة والدراجات الهوائية.

ويترجم التوسّع في تنفيذ جسور وأنفاق المشاة توجّهات الهيئة في تحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في دبي، الرامية إلى الوصول إلى صفر وفيات على الطرق، وجعل دبي ضمن المدن الرائدة عالمياً في مجال السلامة المرورية، من خلال توفير معابر آمنة تفصل حركة المشاة عن المركبات، خصوصاً في المواقع التي تشهد كثافة مرورية وحركة مرتفعة للمشاة، وبالقرب من محطات النقل الجماعي، والمراكز التجارية، والوجهات السياحية، والترفيهية.

وتصل الطاقة الاستيعابية للجسر إلى نحو 10 آلاف شخص في الساعة، أي ما يعادل 59% من الطاقة الاستيعابية للحشود في الفعالية الواحدة، الأمر الذي يعزز كفاءة إدارة حركة المشاة خلال الفعاليات الكبرى، ويحدّ من الحاجة إلى عبور الطرق السطحية، ويسهم في تقليل التداخل بين حركة المشاة والمركبات، إلى جانب تشجيع الجماهير على استخدام مترو دبي للوصول إلى المنطقة، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، مما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية في محيط كوكا-كولا أرينا وسيتي ووك.

ويكتسب الجسر أهمية خاصة في خدمة مرتادي كوكا-كولا أرينا، التي تستضيف على مدار العام مجموعة متنوعة من الفعاليات الحية والترفيهية والرياضية، حيث يوفّر مساراً آمناً ومباشراً للمشاة، ويسهم في تسهيل وصول الجماهير إلى موقع الفعاليات ومغادرتهم بعد انتهائها، لا سيما خلال أوقات الذروة التي تشهد تدفق أعداد كبيرة من الزوار في فترات زمنية متقاربة.

وتُواصل الهيئة تنفيذ خطتها الخمسية للأعوام 2026–2030، التي تشمل إنشاء 31 جسراً ونفقاً للمشاة في عدد من المواقع الحيوية بالإمارة، وِفق دراسات فنية وميدانية تراعي الكثافة السكانية، وحركة المشاة، والقرب من محطات النقل الجماعي ومناطق الجذب السياحي والاقتصادي، بهدف تعزيز سلامة مستخدمي الطريق، وتشجيع التنقل المستدام ورحلات الميل الأول والأخير.

وأسهمت جهود الهيئة في تطوير البنية التحتية للمشاة في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد السلامة المرورية، حيث ارتفع عدد جسور وأنفاق المشاة في دبي من 26 جسراً ونفقاً في عام 2006 إلى 178 في نهاية عام 2025، فيما انخفض معدل وفيات المشاة من 9.5 وفيات لكل 100 ألف نسمة في عام 2007 إلى 0.22 وفاة في عام 2025، الأمر الذي يعكس جهود الهيئة في توفير بيئة تنقّل آمنة ومستدامة.