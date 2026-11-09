نهيان بن مبارك يزور معرض "داون تاون ديزاين" ضمن أسبوع دبي للتصميم

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، معرض "داون تاون ديزاين"، الذي أقيم في حي دبي للتصميم ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من أسبوع دبي للتصميم، بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية ومصمم من أكثر من 35 دولة.

واطّلع معاليه خلال الزيارة على أعمال ومجموعات في مجال التصميم المعاصر، قدّمتها علامات تجارية ومصممون واستوديوهات من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

وتنوّعت المعروضات بين الأثاث والإضاءة والأعمال الخزفية والزجاجية، إلى جانب قطع أعادت تقديم الحرف التقليدية برؤى تصميمية معاصرة.

وجمع المعرض، الذي يُعدّ الفعالية الرئيسية ضمن أسبوع دبي للتصميم، بين مجموعات جديدة قدّمتها دور تصميم عالمية وأعمال لمصممين مستقلين واستوديوهات ناشئة.

وشملت المشاركات المحلية أعمالاً طوّرها مصممون مقيمون في دولة الإمارات ضمن برنامج "تنوين" للتصميم التابع لمركز "تشكيل"، ونماذج أولية للأثاث قدّمها المشاركون في برنامج "أثاث" للزمالة، الذي تديره مؤسسة "ميك" في أبوظبي، إلى جانب مشروع نفّذته مجموعة "سيلا كولكتيف" بتكليف من "1971 – مركز للتصاميم" في الشارقة.

كما استضاف المعرض جلسات حوارية شارك فيها أكثر من 50 متخصصاً في التصميم والعمارة من المنطقة والعالم، تناولت استخدام المواد في التصميم، ودور الحرفية في تطوير المنتجات، وكيفية استجابة التصميم للاحتياجات المتغيّرة في مساحات المعيشة والعمل.

وأقيمت الدورة الثانية عشرة من أسبوع دبي للتصميم تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، وبدعم من دبي للثقافة.

وشمل برنامج الدورة معارض وأعمالاً تركيبية وورش عمل، من بينها معرض المصممين الإماراتيين "إرث الغد"، بإشراف المعمارية والمصممة الإماراتية الزينة لوتاه.

وقدّم المعرض أعمال 30 مبدعاً من المقيمين في دولة الإمارات، واستكشف العلاقة بين المعارف التقليدية والحرفية والتصميم المعاصر.