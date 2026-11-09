"سوق دبي الدولي للمحتوى 2026 " ينطلق غداً بمشاركة 80 شركة من 15 دولة

تنطلق في دبي غداً الثلاثاء الدورة التاسعة من "سوق دبي الدولي للمحتوى 2026 " ، الذي سيقام مركز "مدينة جميرا" للمؤتمرات والفعاليات ، بمشاركة 80 شركة متخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي من 15 دولة .

يعد هذا الحدث أهم حدث مهني عالمي متخصص في المحتوى الترفيهي والإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يجمع أبرز الجهات العاملة في صناعة المحتوى، من منتجين وموزعين ومشترين ، ومنصات الإعلامية .

وتضم قائمة الدول المشاركة في الحدث كلاً من ، الإمارات, ومصر، ولبنان، والولايات المتحدة، وتركيا ، واليابان، وأوزبكستان، وأذربيجان، وجزر العذراء البريطانية، والهند، وألمانيا، والصين، وروسيا، وكوريا الجنوبية، والسعودية.

ويهدف سوق دبي الدولي للمحتوى ، إلى فتح آفاق جديدة لتطوير المشاريع الإبداعية والإنتاج والتوزيع، وتعزيز الشراكات التجارية على المستويين الإقليمي والدولي بما يعزز دوره في مواكبة تطورات قطاعي الإعلام والترفيه والإسهام في رسم ملامح مستقبلهما، خاصة مع وتزايد الطلب على المحتوى الأصلي .

ويتوقع أن يستقطب الحدث ، الذي تنظمه سنوياً "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "اندكس القابضة"، هذا العام أكثر من 200 مشترٍ من أكثر من 30 دولة، ومشاركة أكثر من 80 شركة، وعقد ما يزيد على 2000 اجتماع عمل .