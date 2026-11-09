دبي تستضيف ملتقى التغذية والصحة 2026 بمشاركة 20 خبيراً

تنطلق دبي يوم الخميس المقبل ، فعاليات "ملتقى التغذية والصحة 2026"، الذي تنظمه جمعية الإمارات للتغذية، بالتعاون مع شريكيها الاستراتيجيين الدوليين، الجمعية الأمريكية للتغذية "American Society of Nutrition " وجمعية التغذية البريطانية "The Nutrition Society" ، بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً وخبيراً ومختصاً من دولة الإمارات وعدد من الدول العربية والأجنبية.

يأتي الحدث، الذي سيعقد تحت شعار "من الاكتشاف إلى الأثر: نحو تغذية أفضل وصحة مجتمعية مستدامة"، امتداداً لمسيرة علمية ومهنية متنامية انطلقت عام 2019، حيث تطور على مدى السنوات الماضية ليصبح منصة بارزة تجمع المختصين في التغذية والصحة والبحث العلمي وصناعة الأغذية، وتسهم في تبادل الخبرات ومناقشة المستجدات العلمية والتحديات الصحية.

ويركز الملتقى هذا العام على ترجمة الاكتشافات العلمية إلى سياسات وممارسات وحلول عملية تسهم في تحسين صحة المجتمع وتعزيز استدامة النظم الغذائية، من خلال برنامج علمي متنوع يضم جلستين رئيسيتين، وست جلسات حوارية متخصصة، وجلسة قيادية، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الصحي والصناعات الغذائية ، فيما يحظى الملتقى باعتماد 19 ساعة تعليم طبي مستمر "CME " من دائرة الصحة بأبوظبي.

وتتناول جلسات الملتقى موضوعات استراتيجية وعلمية معاصرة، تشمل تطوير البيئات الغذائية الصحية، والاستفادة من البيانات السكانية في تحسين المنتجات الغذائية وإعادة تركيبها، والابتكار في الصناعات الغذائية، ودور التغذية في دعم مستخدمي أدوية السمنة الحديثة، وسلامة استهلاك الكافيين، وتطوير تعليم التغذية والثقافة الغذائية في المدارس، فضلاً عن استشراف أولويات علوم التغذية خلال العقد المقبل وتعزيز المهارات القيادية لدى المختصين.

وأكدت الدكتورة عائشة سالم الظاهري، رئيسة جمعية الإمارات للتغذية، أن الملتقى يجسد التزام الجمعية ببناء جسور التواصل بين البحث العلمي وصنّاع القرار والممارسين والقطاع الصناعي، بما يضمن تحويل المعرفة العلمية إلى أثر ملموس في صحة الأفراد والمجتمعات.

ونحرص من خلال شراكاتنا الدولية وتنوع محاورنا العلمية على توفير منصة للحوار البنّاء، وتبادل الخبرات، واستشراف الحلول المبتكرة التي تدعم أولويات الصحة العامة والأمن الغذائي وجودة الحياة في دولة الإمارات والمنطقة.

ويصاحب الملتقى معرض متخصص بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية، والأجهزة والتقنيات الصحية والتغذوية، إلى جانب مشاركة دار نشر متخصصة في الكتب والمراجع العلمية والطبية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث المنتجات والابتكارات والإصدارات العلمية، ويفتح آفاقاً جديدة للتواصل والتعاون بين مختلف القطاعات.

منصة علمية

ويؤكد الملتقى من خلال برنامجه وشراكاته الدولية مكانته منصة علمية ومهنية تسهم في دعم التطوير المستمر للكفاءات، وتعزيز الممارسات المبنية على الأدلة العلمية، وتوحيد الجهود نحو مستقبل أكثر صحة واستدامة.

يذكر أن دورات الملتقى السابقة شهدت نمواً ملحوظاً في المشاركة، إذ ارتفع عدد المشاركين من 275 مشاركاً في مارس 2019 إلى 463 مشاركاً في نوفمبر 2025، إلى جانب استقطاب خبرات ومشاركات من دول متعددة.