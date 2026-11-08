1000 طالب وطالبة يشاركون في «دبي للياقة»



انطلقت فعاليات تحدي دبي للياقة 2026 في مدارس دبي الوطنية بالبرشاء بالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة بمركز شرطة البرشاء، ومجلس الروح الإيجابية، ومجلس حماية، وذلك بمشاركة 1000 طالب وطالبة، ووسط حضور نخبة من الشخصيات الرياضية والتربوية.

وتضمنت فعاليات انطلاق التحدي، الذي يأتي ضمن مبادرة «رياضي واعٍ»، مجموعة متنوعة من العروض والفقرات الرياضية المبهرة، التي قدمها الطلاب باستخدام الشرائط والأطواق الرياضية، في لوحات حركية عكست روح التعاون واللياقة والإبداع. إلى جانب مشاركة مميزة من الفرقة الموسيقية بشرطة دبي ووحدات الكلاب البوليسية، الأمر الذي أضفى أجواءً من البهجة والتفاعل بين الطلاب والحضور.

وشهد الفعاليات فاطمة بو حجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، وقيس الظالعي، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، وعضو اللجنة الأولمبية الإماراتية، وعلي عمر، من مجلس دبي الرياضي، وأسامة عجول، المدير العام لمدارس دبي الوطنية، وإسعاد أبو حرب، مديرة مدرسة دبي الوطنية بالبرشاء.

وفي إطار تشجيع النشاط البدني وتعزيز ثقافة الرياضة، شارك طلاب قسم البنين في مسيرة مشي لمسافة 3 كيلومترات، جسدت روح التحدي والإصرار وأهمية تبني نمط حياة صحي ونشط.