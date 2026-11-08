«دبي للمرأة» تطور القيادات النسائية وتعزز حضورها الدولي

نعيمة أهلي: رؤية منال بنت محمد تركز على الاستثمار في الكفاءات النسائية



وقعت مؤسسة دبي للمرأة مذكرة تفاهم مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، بهدف وضع إطار للتعاون في تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية لتطوير القدرات القيادية، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز المشاركة الدولية والتأثير المؤسسي للمرأة، بما يدعم تطورها المهني ويوسع إسهامها في صنع القرار على المستويين الوطني والدولي.

تم التوقيع على مذكرة التفاهم في مقر مؤسسة دبي للمرأة، ووقعتها عن المؤسسة، نعيمة أهلي، المدير التنفيذي، فيما وقعها عن معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، ربيع الحداد، مدير قسم الدبلوماسية متعددة الأطراف.

وأكدت نعيمة أهلي أن مذكرة التفاهم مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث تمثل امتداداً لنهج مؤسسة دبي للمرأة في بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية المتخصصة، بما يدعم تطوير برامج ومبادرات نوعية تسهم في صقل المهارات القيادية والمهنية للمرأة، وتعزز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئات العمل والقيادة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التطورات التكنولوجية.

وأضافت أن هذه الجهود تجسد رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات النسائية، وتوسيع الفرص المتاحة أمام المرأة الإماراتية لتطوير قدراتها وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات، وفي مواقع المسؤولية وصنع القرار، بما يدعم طموحات دبي المستقبلية ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتميز والابتكار.

وأشارت إلى أن التعاون مع «يونيتار» يتيح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية، بما يعزز قدرة القيادات النسائية على التعامل مع المتغيرات، وبناء الشراكات، وتمثيل مؤسساتها بفاعلية في المحافل الدولية.

من جانبه، قال ربيع الحداد: «تجمع مذكرة التفاهم بين رؤية مؤسسة دبي للمرأة وفهمها العميق لتطلعات المرأة الإماراتية، وخبرة معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) العالمية وشبكته الدولية.

ونسعى معاً إلى تطوير مبادرات عملية تستشرف المستقبل، وتمكن القيادات النسائية من اكتساب المهارات الأساسية اللازمة لمواكبة التحولات العالمية، والمساهمة في صياغة السياسات، والمشاركة بثقة وتأثير في صنع القرار على المستويين الوطني والدولي».

وبموجب المذكرة، يتعاون الطرفان في تحديد الاحتياجات التدريبية وتصميم برامج متخصصة وفقاً لها، إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج التعليم التنفيذي وتطوير القيادة وبناء القدرات. كما يتيح هذا التعاون فرص التواصل وتبادل الخبرات مع كبار التنفيذيين والقيادات النسائية والدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية والجهات المعنية.

وتتضمن مجالات التعاون الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي ومستقبل القيادة، والتطور الوظيفي للمرأة وتأثيرها المؤسسي ومشاركتها في السياسات وصنع القرار على المستوى العالمي، إلى جانب الحضور التنفيذي والتواصل الاستراتيجي والتواصل بين الثقافات والقيادة الاستراتيجية والعالمية والدبلوماسية والتفاوض وبناء الشراكات الدولية.

كما تتيح المذكرة للطرفين توسيع نطاق التعاون مستقبلاً، بما يدعم استدامة الشراكة وتطوير مجالاتها.