أكاديمية دبي للإعلام تحصد جائزة الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي للشرق الأوسط وأفريقيا



سجّلت أكاديمية دبي للإعلام التابعة لمؤسسة دبي للإعلام حضوراً بارزاً في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026» أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي على مستوى المنطقة وحصدت جائزة «الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي للشرق الأوسط و أفريقيا».

وقادت الأكاديمية مساراً متخصصاً حول مستقبل الإعلام والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال الدورة الثلاثين للمعرض والمؤتمر التي يستضيفها مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري 2026 تحت شعار «AI in Action - تحويل الذكاء إلى أثر».

مستقبل الإعلام

جاء التكريم تقديراً لريادة أكاديمية دبي للإعلام ورؤيتها المبتكرة وإسهاماتها في دعم الابتكار والتحول الرقمي وتعزيز النمو المستدام في المنطقة، إلى جانب دورها في تطوير مستقبل الإعلام العربي من خلال مبادرة «الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي» التي أطلقتها لتطوير منظومة متكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة في الإعلام العربي، انطلاقاً من رؤية تقوم على تطوير تقنيات تفهم اللغة العربية، وتعكس هويتها وتواكب تنوع لهجاتها وخصوصيتها الثقافية والاجتماعية.

تسلّمت الجائزة منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام، من معالي رأفت عبدالعزيز هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، خلال فعاليات معرض ومؤتمر «Cairo ICT 2026».

وقالت منى بوسمرة إن هذه الجائزة تمثل تقديراً للدور الذي تضطلع به الأكاديمية في دعم مستقبل الإعلام العربي وتعكس أهمية المبادرات التي تعزز حضور اللغة العربية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها مبادرة «عi» التي تسعى إلى تمكين الإعلام العربي من الإسهام في تطوير هذه التقنيات بدلاً من الاكتفاء باستهلاك ما تطوره جهات أخرى.

المشاركة الفاعلة

وأضافت بوسمرة أن مستقبل الإعلام العربي يتطلب الانتقال من استخدام التقنيات الحديثة إلى المشاركة الفاعلة في تطويرها بما يعزز حضور اللغة العربية ولهجاتها ويدعم إنتاج محتوى موثوق ومبتكر ويفتح آفاقاً جديدة أمام نماذج الأعمال الإعلامية إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات وتأهيل الكفاءات وهذا التكريم يشكل حافزاً لنا لمواصلة تطوير المبادرات النوعية وبناء الشراكات.

وتوجهت مني بوسمرة بالشكر والتقدير إلى القائمين على معرض ومؤتمر«Cairo ICT» واللجنة المنظمة على الدعوة والتكريم وتميّز التنظيم مؤكدة أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير الإعلام العربي.

وأكد أسامة كمال رئيس معرض ومؤتمر «Cairo ICT» أن الدورة الأولى ركزت على تكريم الجهات والمبادرات ذات الإسهامات الاستراتيجية أو الاقتصادية المؤثرة في المنطقة، موضحاً أن مبادرة «عi» تمثل نموذجاً لما تحتاج إليه المنطقة لاهتمامها باللغة والهوية العربية وتعاونها مع المبرمجين والشركات الإقليمية لتطوير حلول إعلامية ذكية ذات مردود تجاري تراعي خصوصية المنطقة ودورها في دراسة الفجوة القائمة ومشاركة نتائجها.

جاءت مشاركة الأكاديمية عبر مسار متخصص بعنوان «الإعلام والذكاء الاصطناعي» على منصة التقنية تضمن ثلاث جلسات تناولت مستقبل اقتصاد الإعلام وفرص الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الهوية الإعلامية والتنافس على الرواية.

وشاركت منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام، متحدثة رئيسية في الجلسة الأولى بعنوان «اقتصاد الإعلام الذكي: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي كتابة القواعد» التي أدارتها الكاتبة ريم الأنصاري بمشاركة الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، وسمير عمر، المدير العام لقناة القاهرة الإخبارية، وإسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.

وناقشت الجلسة تحولات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وتوزيعه ونماذج الأعمال ومصادر الإيرادات إلى جانب التحديات التي تواجه الإعلام العربي، وفي مقدمتها محدودية البيانات العربية المتخصصة والحاجة إلى أدوات تراعي خصوصية اللغة العربية ولهجاتها وهويتها الثقافية.