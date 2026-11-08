عبدالله المري: تحويل الدراسات والأبحاث إلى مبادرات ومشاريع



تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز استشراف المستقبل، واطلع على أبرز إنجازاته ومشاريعه ومبادراته الاستراتيجية، وجهوده في تعزيز الجاهزية المستقبلية للمنظومة الأمنية، وتطوير القدرات الاستشرافية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار، بما يعزز ريادة شرطة دبي وقدرتها على مواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه لمركز استشراف المستقبل، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الدكتور خبير حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد عمر بالعبيدة السويدي، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن استشراف المستقبل يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير منظومة العمل الأمني والشرطي، من خلال الانتقال من التعامل مع التحديات بعد وقوعها إلى استباقها والاستعداد لها، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والجاهزية المؤسسية، مشدداً على أهمية مواصلة تبني أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في العمليات الميدانية والأمنية المختلفة، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار، ويرتقي بجودة الأداء والخدمات المقدمة للمجتمع.

وأشار معاليه إلى أن المحافظة على الريادة تتطلب فكراً استشرافياً متجدداً، وقدرة مستمرة على قراءة المتغيرات وتحليل الاتجاهات المستقبلية، وتحويل نتائج الدراسات والأبحاث إلى مبادرات عملية ومشاريع نوعية ذات أثر ملموس، مؤكداً أهمية تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات العامة ومراكز الشرطة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والأمان والابتكار.

إنجازات نوعية

وفي بداية التفتيش، استمع معالي القائد العام لشرطة دبي إلى شرح قدمه العميد دكتور خبير حمدان الغسية، استعرض خلاله أبرز إنجازات مركز استشراف المستقبل، ومؤشرات أدائه، ومشاريعه ومبادراته الاستراتيجية، وجهوده في تطوير منظومة الاستشراف الأمني، وإعداد الدراسات والسيناريوهات المستقبلية، وتعزيز ثقافة التفكير الاستباقي في مختلف القطاعات الشرطية.



واطلع معاليه على أبرز الجوائز والإنجازات التي حققها المركز، واستعرض المركز استراتيجيته التخصصية تحت شعار «استشراف ريادي لأمن استباقي ومستدام»، كما اطلع معاليه على جهود المركز في تصميم مستقبل العمل الأمني حتى عام 2040، من خلال رصد الاتجاهات العالمية والتغيرات التكنولوجية والمجتمعية، وتحليل المخاطر والتهديدات الناشئة.

دراسات ومشاريع مستقبلية

واستمع معاليه إلى عرض حول المخرجات البحثية والمعرفية للمركز حتى سبتمبر 2026، للقطاعين المالي والإداري، والجنائي، في إطار جهود المركز لنشر المعرفة الاستشرافية وتعزيز القدرات المؤسسية في مختلف مجالات العمل الشرطي، واطلع معاليه على جهود المركز في مجال التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والتحليل والاستشراف.



ووجه معاليه بأهمية تسريع وتيرة توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الميدانية والأمنية والشرطية، والاستفادة من إمكاناته في تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر وتطوير الحلول الاستباقية.

تعزيز الجاهزية

كما اطلع معاليه على جهود المركز في تعزيز الوعي المستقبلي وتنمية الكفاءات التخصصية، من خلال البرامج التدريبية والورش والجلسات الحوارية، وتطوير الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الفكر والاستشراف محلياً ودولياً.

وأكد معاليه أهمية الاستثمار المستمر في تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتمكينها من أدوات الاستشراف والتحليل والتخطيط المستقبلي، وتشجيعها على تقديم الأفكار والمبادرات النوعية.

مواصلة التميز والريادة

وأكد معاليه أهمية الاستمرار على هذا النهج، والمحافظة على المكتسبات المتحققة، ومضاعفة الجهود لتطوير منظومة العمل، وتبني الحلول المبتكرة وغير التقليدية للتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص للتطوير، مع تعزيز التعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الإدارات والقطاعات، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أفضل النتائج.