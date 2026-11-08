ضابطة كولومبية: شرطة دبي نموذج متقدم للكفاءة والتطوير



أشادت الرائد ساندرا كارولينا تشاكون غوميز من شرطة كولومبيا بتجربة شرطة دبي في الحد من الجريمة وتعزيز التماسك المجتمعي، مؤكدة أنها تمثل نموذجاً متقدماً يجمع بين الكفاءة العملياتية والتطوير القيادي والتواصل المجتمعي ضمن منظومة متكاملة تعكس مفهوماً حديثاً للعمل الشرطي.

وجاءت إشادة الرائد غوميز، التي تشغل منصب مدير مركز شرطة في كولومبيا، أثناء مشاركتها ضمن الدفعة الثالثة من الدبلوم التخصصي للابتكار والقيادات الشرطية (PIL)، حيث وصفت مشاركتها بأنها «فرصة مميزة للاطلاع على الجوانب التكتيكية والأكاديمية في العمل الشرطي»، مشيرة إلى أن تمثيلها لإحدى دول قارة أمريكا الجنوبية أتاح لها التعرف على تجارب شرطية متنوعة وتبادل الخبرات مع ضباط من 45 دولة.



وأضافت غوميز أن البرنامج، الذي نظمته شرطة دبي بالتعاون مع أكاديمية ربدان، لا يقتصر على الجانب النظري، بل يقدم تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة والتدريب العملي، قائلة: «يشرفنا أن نكون هنا في دبي، وأن نتعلم يومياً من خبرات تقدم لنا المعرفة النظرية إلى جانب التدريب البدني والتطبيقي، بما يعزز جاهزيتنا المهنية ويطور أداءنا».

نموذج رائد

كما أعربت الرائد غوميز عن إعجابها بتجربة شرطة دبي في مجال الشرطة المجتمعية، خصوصاً من خلال مجلس الروح الإيجابية، واصفة المجلس بأنه «نموذج رائد في إشراك أفراد المجتمع في دعم الأمن».

وأوضحت غوميز أن شرطة دبي نجحت في خفض معدلات الجرائم المقلقة والظواهر السلبية، مضيفة: «أكثر ما لفت انتباهنا هو قدرة شرطة دبي على إشراك المجتمع نفسه في المنظومة الأمنية، بما يضمن بيئة آمنة ومتماسكة للجميع».



وتوجهت الرائد غوميز بالشكر إلى الفرق الأكاديمية والمنظمة للدبلوم، قائلة: «أتقدم بجزيل الشكر لفريق برنامج PIL على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، ما جعل هذه التجربة أكثر تميزاً».