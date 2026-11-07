مسابقة توعية حول أبرز مسببات الحوادث المرورية



أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور ومركز بطاقة إسعاد، إطلاق مسابقة توعية عبر «منصة السلامة المرورية»، للتعريف بأبرز مسببات الحوادث وتعزيز الوعي بالسلوكيات الآمنة على الطرق، بما يسهم في ترسيخ المسؤولية المشتركة بين مستخدمي الطريق لحماية الأرواح والممتلكات.

وتأتي المسابقة ضمن جهود شرطة دبي المستمرة لتوسيع المشاركة المجتمعية في التوعية المرورية، وتحفيز أفراد المجتمع على تعزيز معرفتهم بقواعد السير والمرور، وتحويل هذه المعرفة إلى ممارسات يومية تسهم في الوقاية من الحوادث.

وتستمر المسابقة خمسة أسابيع، وتتضمن عشرة أسئلة حول أبرز مسببات الحوادث المرورية، من بينها عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والسرعة الزائدة، والتوقف غير الآمن بجانب الطريق، وغيرها من المسببات التي جرى تحديدها استناداً إلى دراسات مرورية. ويُجرى في ختام المسابقة سحب إلكتروني لاختيار خمسة فائزين، يحصل كل منهم على بطاقة «إسعاد»، والاستمتاع بالمزايا والخصومات التي تقدمها البطاقة ضمن 10 قطاعات مختلفة.

وأكد العميد صلاح محمد المرزوقي، مدير مركز بطاقة إسعاد في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، أن مشاركة المركز في المسابقة تجسد التزامه بمسؤوليته المجتمعية، وحرصه على دعم المبادرات التي تعزز سلامة الأفراد وجودة حياتهم. وأوضح أن «إسعاد» يوظف شراكاته ومزاياه لتحفيز المشاركة في المبادرات الهادفة، بما يعزز تكامل الجهود مع الشركاء، ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ السلوك الإيجابي.

وقال العقيد طلال عبدالله المنصوري، مدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور: إن الوقاية من الحوادث تبدأ بإدراك مستخدمي الطريق خطورة السلوكيات التي تتسبب فيها، والالتزام بالقواعد التي تحمي الجميع. وأوضح أن المسابقة تتيح للجمهور اختبار معرفتهم وتصحيح المفاهيم المرورية بأسلوب تفاعلي، بما يعزز استيعاب رسائل التوعية وتطبيقها أثناء القيادة، ويجعل أفراد المجتمع شركاء فاعلين في تعزيز السلامة على الطرق.

ويمكن للجمهور المشاركة عبر التسجيل في منصة السلامة المرورية بالدخول إلى الموقع الإلكتروني https://amanroads.gov.ae/trsp/en، والتي تمكن الجمهور من الاطلاع على عدد من رسائل التوعية عبر مقاطع مرئية ونصية، تُقدم نصائح وإرشادات لأفراد المجتمع بمختلف شرائحه، لتعزيز الوعي بإجراءات السلامة المرورية، وقوانين القيادة والالتزام بالسير، وقوانين المشاة، إلى جانب فرصة الاطلاع على حملات التوعية والمشاركة في المسابقات.