«مجلس تمكين أصحاب الهمم» بشرطة دبي يكرّم الفائزين في المسابقات التوعوية

احتفى مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي بالفائزين في المسابقات التوعوية التي طرحها على هامش مشاركته في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، بدورته السادسة.

وأكد النقيب محمد المزروعي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بالنيابة، الحرص على إطلاق مبادرات تفاعلية ، في إطار ترفيهي، نظراً لما من وعي بين أفراد المجتمع بشأن الخدمات التي يقدمها المجلس لأصحاب الهمم، وقنوات التواصل مع شرطة دبي، ومنصاتها الرقمية للحصول على الخدمات حضورياً وإلكترونياً.وكرم النقيب المزروعي الفائزين في كل من المسابقة الإلكترونية التي طرحها المجلس على منصات التواصل الاجتماعي، والفائزين في المسابقة الحضورية.