مؤسسة دبي للمستقبل وموانئ دبي العالمية تطوران خدمات لوجستية ذاتية القيادة عالمياً

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن شراكتها مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" لتصبح أول شريك إستراتيجي في مشروع تطوير الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة "SHIFFT" الذي تم إطلاقه مؤخراً بالتعاون مع شركة "أوكسا" العالمية المتخصصة في تقنيات المركبات ذاتية التشغيل، وذلك ضمن مظلة مشاريع "منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي" بهدف توظيف أحدث التقنيات المستقبلية والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات الخدمية واللوجستية بما يعزز ريادة دبي كمركز عالمي لتطوير وتقديم أفضل الخدمات والحلول اللوجستية الذكية ذاتية القيادة.

ويركز التعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل و"دي بي ورلد" على تسريع تطوير ونشر الجيل المقبل من حلول الخدمات اللوجستية الذاتية التشغيل في الموانئ والمحطات والمناطق الصناعية ومرافق مجموعة موانئ دبي العالمية، انطلاقاً من ميناء جبل علي، مع إمكانية توسيع نطاق هذه الحلول مستقبلاً عبر شبكة المجموعة التي تضم أكثر من 60 ميناء ومحطة حول العالم.

وسيتم التركيز على حلول لوجستية متنوعة تشمل دمج المركبات، وقدرات القيادة الذاتية، وأطر السلامة والاعتمادية، وإدارة وتنسيق الأساطيل، وإدارة الحركة والتوجيه، والتشغيل في البيئات المعقدة والمتعددة الاستخدامات، وقدرات التوائم الرقمية، وأنظمة الذكاء الموقعي وتحسين الأداء التشغيلي.

وسيعمل مشروع تطوير الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة "SHIFFT" على تطوير حلول متكاملة مصممة للعمل ضمن البيئة التقنية الحالية والمستقبلية في "دي بي ورلد" التي تشغل أكثر من 900 مركبة في ميناء جبل علي لنقل الحاويات بين المحطات ونقل البضائع بين رافعات الرصيف وساحات تخزين الحاويات وبوابات المحطات، إلى جانب آلاف المركبات عبر أكثر من 60 ميناءً ومحطة حول العالم، وتعتبر التحول نحو العمليات الذاتية التشغيل أحد المكونات الرئيسية لاستراتيجيتها التشغيلية طويلة المدى.

شريك أستراتيجي

وقال خليفة القامة رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل: "يمثل اختيار مجموعة موانئ دبي العالمية كأول شريك استراتيجي في مشروع تطوير الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة خطوة مهمة في مسيرة تطوير وتطبيق حلول الاستقلالية اللوجستية انطلاقاً من دبي ويجمع هذا التعاون بين خبرات تشغيلية عالمية رائدة وتقنيات متقدمة لتطوير حلول عملية قابلة للنشر والتوسع على نطاق عالمي.

وقال إبراهيم النجار، نائب الرئيس الأول، تقنية المعلومات، "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي: تمثل تقنيات التشغيل الذاتي بالنسبة لمتعاملينا وشركائنا خطوة مهمة نحو سلاسل توريد أكثر مرونة وموثوقية، بما يضمن انسيابية حركة البضائع وسرعة وصولها.

كما تتيح هذه التقنيات لكوادرنا فرصاً لتطوير مهارات تواكب متطلبات المستقبل، وتسهم في تعزيز تنافسية دبي كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار ومن خلال تطوير هذه التقنيات بشكل مشترك في دبي، بما يلبي الاحتياجات الفعلية للعمليات التشغيلية، نضع معايير جديدة تسهم في تطوير القطاع على نطاق أوسع.

تعاون

وقال بول نيومان الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة "أوكسا": يهدف هذا التعاون إلى تحويل المركبات الصناعية إلى قوة عمل رقمية ذكية وذاتية التشغيل قادرة على العمل بكفاءة في البيئات التشغيلية المعقدة والمتعددة الاستخدامات. ومن خلال التعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية، يسهم مشروع تطوير الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة "SHIFFT" في الارتقاء بأداء الأساطيل التشغيلية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد على المدى الطويل.