"دبي الصحية" تنال اعتماد التطوير المهني المستمر للتمريض بتقييم "ممتاز"

نالت "دبي الصحية" اعتماد التطوير المهني المستمر للتمريض (NCPD) بتقييم "ممتاز"، من المركز الأمريكي لاعتماد التمريض (ANCC)، لتصبح أول منظومة صحية أكاديمية متكاملة في دولة الإمارات تنال هذا المستوى من الاعتماد.

يعد تقييم "ممتاز" أعلى مستوى يمنحه المركز ضمن برنامج اعتماد التطوير المهني المستمر للتمريض، ويُمنح للجهات التي تستوفي متطلبات الاعتماد الأساسية، وتُظهر مستوى متقدماً من الأداء وفق معايير تقييم دقيقة.

يعكس التقييم «ممتاز» استيفاء "دبي الصحية" لمعايير متقدمة في التطوير المهني المستمر للتمريض، وتطبيق ممارسات نموذجية ومبتكرة في تصميم وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الكوادر التمريضية ودعم دورها باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

يعتمد نموذج التطوير المهني المستمر في التمريض (ANCC NCPD) على إطار قائم على الأدلة لتقييم الجودة من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي الهيكل، والعمليات، والنتائج وتشمل المعايير تصميم وتنفيذ أنشطة التطوير المهني للكوادر التمريضية، والتقييم المستمر للعمليات، وقياس أثرها في الممارسة المهنية ومخرجات الرعاية الصحية.

وقال الدكتور طارق فتحي، المدير التنفيذي للشؤون الإكلينيكية في "دبي الصحية": "يعكس حصولنا على تقييم "ممتاز" من المركز الأمريكي لاعتماد التمريض التزامنا بتعزيز التميز في الممارسة التمريضية، من خلال تزويد ممرضينا وممرضاتنا بالمعارف والمهارات التي تواكب التطورات في الممارسات السريرية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية وسلامة المرضى، ويجسد عهدنا( المريض أولاً) ".

جهود متواصلة

من جانبها، ذكرت الدكتورة عبير البلوشي، مديرة التمريض في "دبي الصحية "، أن هذا الاعتماد جاء نتيجة جهودنا المتواصلة في دعم التطور المهني لكوادرنا التمريضية، وتوفير بيئة محفزة تتيح لهم فرص التعلم والنمو المستمر ونفخر بما نشهده من تطور لممرضينا وممرضاتنا على امتداد مسيرتهم في "دبي الصحية"، وما يحققونه من تقدم مهني يمكنهم من الإسهام بفاعلية في تقديم رعاية عالية الجودة لمرضانا.