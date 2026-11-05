لطيفة بنت محمد: نواصل في دبي بناء منظومة تدعم المواهب

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أهمية معرض «داون تاون ديزاين» في دعم تطور قطاع التصميم في المنطقة، وربط المصممين بالعلامات التجارية والمصنّعين والمتخصصين، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب للوصول بإبداعاتها إلى العالم.

وقالت سموها في تدوينة على منصة "إكس": «خلال زيارتي إلى "داون تاون ديزاين"، التقيت نخبة من المصممين وأصحاب العلامات التجارية واستوديوهات التصميم المحلية والإقليمية والعالمية، في مساحة تجمع الرؤى والخبرات، وتتيح فرصاً جديدة للتواصل والتعاون وبناء الشراكات التي تدعم تطوّر قطاع التصميم في المنطقة».

وتابعت سموها: «نواصل في دبي العمل على بناء منظومة تدعم المواهب منذ بداياتها، وتمنحها فرصاً للنمو والتجربة والوصول إلى أسواق جديدة. ويشكّل "داون تاون ديزاين" جزءاً مهماً من هذه المنظومة، من خلال ربط المصممين بالعلامات التجارية والمصنّعين والمتخصصين، وفتح آفاق أوسع أمامهم لتطوير أعمالهم والوصول بإبداعاتهم إلى العالم».