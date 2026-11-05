«صُنّاع محتوى دبي» بنسخته السياحية والاقتصادية يستعرض المشاريع الختامية المشاركة

استعرض برنامج «صُنّاع محتوى دبي» في نسخته السياحية والاقتصادية، الذي نظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المشاريع الختامية للمشاركين، والتي جاءت تتويجاً لمسار تدريبي مكثف امتد على مدار أسبوعين، وركز على تطوير مهاراتهم في صناعة المحتوى السياحي والاقتصادي، وتوظيف الأدوات الرقمية الحديثة في رواية قصص دبي بأساليب إبداعية ومؤثرة.

جاءت المشاريع الختامية تحت عنوان «اختر معلماً في دبي واسرد قصته بأسلوبك»، حيث طُلب من المشاركين اختيار أحد المعالم أو الوجهات البارزة في الإمارة، وإنتاج محتوى سياحي مبتكر يروي قصة المكان ويبرز مقوماته وما يميزه، بما يعكس تنوع المشهد السياحي في دبي ويعزز حضوره على المنصات الرقمية.

وشملت متطلبات المشروع إنتاج مقاطع فيديو قصيرة تتراوح مدتها من 60 إلى 90 ثانية، تتناسب مع منصتي «إنستقرام» و«تيك توك»، أو مقاطع فيديو طويلة تتراوح مدتها من 3 إلى 10 دقائق، مناسبة لمنصة «يوتيوب» والتغطيات الوثائقية، مع إتاحة المجال للمشاركين لاختيار الأسلوب الإبداعي الأنسب لتقديم قصصهم.

وركز المشروع على توظيف المهارات التي اكتسبها المشاركون خلال البرنامج، بدءاً من تطوير الفكرة وكتابة السيناريو وبناء التسلسل القصصي، مروراً بالتصوير والإضاءة والمونتاج، وصولاً إلى إعداد المحتوى للنشر وفق استراتيجية تتناسب مع طبيعة المنصة والجمهور المستهدف.

وأكدت وداد كاهور، رئيسة قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، أهمية المشاريع الختامية في قياس مخرجات البرنامج وترجمة المعارف المكتسبة إلى تطبيقات عملية.

وقالت: "حرصنا في هذه النسخة من برنامج صُنّاع محتوى دبي على الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وإتاحة الفرصة للمشاركين لتوظيف المهارات التي اكتسبوها في إنتاج محتوى سياحي متكامل، بدءاً من تطوير الفكرة وبناء القصة، وصولاً إلى الإنتاج والنشر.. وتمثل المشاريع الختامية فرصة لتقييم قدراتهم على تقديم قصص مبتكرة تعكس مقومات دبي السياحية، وتبرز معالمها وتجاربها المتنوعة بأساليب رقمية مؤثرة".

وتشمل جوانب تقييم المشاريع مدى وضوح الفكرة وأصالتها، وجودة السرد القصصي، والقدرة على إبراز خصوصية المعلم أو الوجهة المختارة، إلى جانب المستوى الفني للتصوير والمونتاج، وملاءمة المحتوى للمنصة الرقمية المستهدفة، ومدى توظيف المهارات والأدوات المكتسبة خلال البرنامج.

ويجسد المشروع الختامي حرص نادي دبي للصحافة على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين لتوظيف المهارات التي اكتسبوها في إنتاج محتوى رقمي مبتكر وموثوق، يبرز معالم دبي وتجاربها السياحية المتنوعة، ويسهم في رواية قصة الإمارة بأساليب إبداعية تصل إلى الجمهور محلياً وعالمياً.