أسبوع دبي للمستقبل يستضيف تحدي «مذاق المستقبل»

أعلن أسبوع دبي للمستقبل عن تنظيم تحدي «مذاق المستقبل» بالتعاون مع مجموعة كيري العالمية ضمن قائمة الفعاليات الرئيسية للأسبوع الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل.

ويجمع التحدي، الذي تم الإعلان عنه بالتزامن مع افتتاح مركز كيري الإقليمي الجديد للابتكار في مدينة إكسبو دبي، فرقاً تضم نخبة من الطهاة وصنّاع المحتوى وخبراء «كيري» في تجربة تجمع بين الخبرات المحلية في الطهي والعلوم والابتكار في مجال الأغذية، لإعادة ابتكار مجموعة من الأطباق والمأكولات الإماراتية لتكون أكثر صحة، وتقليل محتواها من الملح والسكر والدهون، مع الحفاظ على مذاقها المميز.

ويشهد التحدي مشاركة فرق يضم كل منها طاهياً يقود عملية تطوير الوصفة، وصانع محتوى يتولى مشاركة قصة التجربة، وخبيراً من كيري يقدم الخبرات العلمية والتقنية اللازمة.

وستعمل هذه الفرق على تطوير وصفاتها في مختبرات الابتكار التابعة لمجموعة «كيري» على مدى 10 أيام من 9 إلى 19 نوفمبر، كما ستستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ«كيري»، ومنها (Kalaido) المخصصة للابتكار في المنتجات، و(Nexus) التي تدعم تطوير وتركيب الوصفات.

نهائيات التحدي

وفي يوم الجمعة 20 نوفمبر خلال «أسبوع دبي للمستقبل»، سيتم عرض فيلم قصير يوثق تجربة الفرق المشاركة والتي ستعرض أطباقها أمام لجنة تحكيم تضم خبراء ومتخصصين في قطاعات الأعمال والأغذية. كما تتاح الفرصة لزوار الأسبوع لتذوق الأطباق والتصويت للطبق المفضل لديهم.

وقال سعادة فيرغال مايثن سفير أيرلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «يعكس هذا التعاون قوة وعمق العلاقات الاقتصادية بين أيرلندا ودولة الإمارات، ويُظهر ثقة الشركات الأيرلندية في دولة الإمارات باعتبارها شريكاً رئيسياً ومركزاً للنمو».

وقال عبدالعزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «يهدف أسبوع دبي للمستقبل لإتاحة فرصة للجميع للمشاركة في استكشاف الأفكار الجديدة والمساهمة في تشكيل مستقبل القطاعات مع التركيز بشكل رئيسي على مستقبل الإنسان ودراسة تأثير التحولات على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والحكومية وتوظيف الفرص المستقبلية لخدمة المجتمعات».

وقالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ورئيس التعليم والثقافة في «مدينة إكسبو دبي»: «نحن على قناعة راسخة بأن الابتكار هو المحرك الرئيسي لمسيرة التقدم المستدام.

ونحن سعداء بانضمام شركة «كيري» (Kerry) إلى مجتمع أعمالنا، ونتطلع لرؤية ابتكارات نوعية ستثمر عن هذا التعاون».

وقال إدموند سكانلون الرئيس التنفيذي لمجموعة كيري: «ثمة حاجة متزايدة إلى تحسين التغذية لدعم الصحة وطول العمر، لكن التغذية الأفضل لن تحقق أثرها ما لم يحب الناس مذاقها.

ويجمع تحدي مذاق المستقبل بين المعرفة المحلية في فنون الطهي والخبرة العلمية التي تمتلكها «كيري» لاستكشاف إمكانات جديدة تجعل الأطعمة المفضلة أكثر صحة مع الحفاظ على العناصر التي تمنحها تميزها».

منتجات

وقال بيتر ديلان، رئيس مجموعة كيري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: «يرغب عملاؤنا في المنطقة بالحصول على منتجات مصممة خصيصاً للأذواق المحلية وبسرعة كبيرة. ويوفر مركز كيري للابتكار في مدينة إكسبو منصة مثالية لتحقيق ذلك.

ومن خلال منصاتنا العالمية للذكاء الاصطناعي وعلمائنا الذين يعملون جنباً إلى جنب مع الطهاة المحليين، يمكننا تذوق الأفكار الجديدة واختبارها وتطويرها هنا في دبي».

أفكار عالمية

ويستفيد مركز كيري للابتكار في مدينة إكسبو دبي من أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمجموعة وخبرات أكثر من 1,300 عالم يعملون لدى كيري عبر 60 مركزاً للتكنولوجيا والابتكار حول العالم وكانت كيري قد افتتحت أول مركز لها للتطوير في دبي عام 2013.



تعمل كيري على تحويل الأفكار العالمية إلى منتجات محلية من خلال الجمع بين التوجهات العالمية ورؤى المستهلكين والمكونات التي توفرها شبكتها حول العالم وبين الخبرات المحلية في الأسواق.

كما تتعاون مع شركات الأغذية والمشروبات في المنطقة لتحويل الأفكار إلى منتجات مصممة بما يتناسب مع الأذواق المحلية، بما يسهم في اختصار دورة تطوير المنتجات من أشهر إلى أيام.