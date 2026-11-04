«عدالة الخدمات الاجتماعية» يعزز جودة حياة كبار المواطنين

تنظم هيئة تنمية المجتمع في دبي، يوم 12 نوفمبر الجاري، النسخة الأولى من منتدى «عدالة الخدمات الاجتماعية»، تحت شعار «كبار السن: روّاد القيم وشركاء في التنمية»، وذلك في فندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار حرص دبي على تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في تطوير منظومتها الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار المواطنين والمقيمين وتجاربهم في إثراء الخدمات والمبادرات المجتمعية، بما يعزز التلاحم بين الأجيال، ويدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» نحو مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة وازدهاراً.

ويركز المنتدى في دورته الأولى على سبل تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لكبار السن من المواطنين والمقيمين، وتعزيز استقلاليتهم وجودة حياتهم، إلى جانب توسيع مشاركتهم في تصميم الخدمات والمبادرات التي تلبي احتياجاتهم، وتواكب تطلعاتهم.

ويتضمن برنامج المنتدى جلسات علمية وحوارات متخصصة، تتناول المشاركة المجتمعية لكبار السن، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، واستعراض نماذج وممارسات دولية، تدعم استقلاليتهم، وتعزز جودة حياتهم، بمشاركة خبراء ومتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا واليابان.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تطوير الخدمات الاجتماعية لكبار المواطنين يعكس توجه دبي نحو منظومة اجتماعية متكاملة، تضع الإنسان في صميم التنمية، مشيرة إلى أهمية الانتقال من تقديم الدعم إلى التمكين، وإشراك كبار المواطنين في تصميم الخدمات وتطويرها، بما يعزز جودة حياتهم ورفاههم ودورهم في المجتمع.

وقالت معاليها: «يمثل كبار المواطنين جزءاً أصيلاً من قصة دبي والإمارات، وما يحملونه من خبرات وتجارب وقيم هو ثروة مجتمعية للأجيال القادمة، ومن مسؤوليتنا مواصلة تصميم الخدمات وتطويرها بالشراكة معهم، وتهيئة فرص متنوعة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، ونقل قيمهم إلى الأجيال القادمة، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، ويدعم رفاههم وازدهارهم».

وأضافت معاليها: «يجسد هذا المنتدى توجهنا نحو تطوير منظومة اجتماعية أكثر تكاملاً واستباقية، تستجيب لاحتياجات كبار المواطنين، وتعزز دورهم شركاء في التنمية، بما يترجم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» إلى أثر ملموس، ويعزز التواصل بين الأجيال، ويحافظ على استدامة الموروث الإماراتي».

تكامل حكومي

ويتضمن المنتدى جلسة حوارية بعنوان «دبي لكبارها: خدمات حكومية متكاملة تعزز العدالة وجودة الحياة»، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية في دبي، لمناقشة سبل تطوير الخدمات والتسهيلات المقدمة لكبار السن، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات لتبسيط الإجراءات، وتيسير الوصول إلى الخدمات، بما يدعم استقلاليتهم، ويرتقي بجودة حياتهم.

كما يشهد المنتدى عرض نتائج بحث الهيئة بعنوان «حين تروي ذاكرة كبار المواطنين قيم المجتمع»، تقدمه الدكتورة مريم عثمان، رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى، إلى جانب عرض «يوم في حياة أحد كبار المواطنين»، وجلسات حوارية تتيح لكبار المواطنين والمقيمين مشاركة تجاربهم وتطلعاتهم، والإسهام في مناقشة فرص تطوير الخدمات المجتمعية.

ومن المتوقع أن تسهم جلسات المنتدى في بلورة توصيات ومقترحات عملية تدعم تطوير الخدمات الاجتماعية، وتعزز مشاركة كبار المواطنين في التنمية، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، والتوجهات الاستراتيجية لهيئة تنمية المجتمع.