«نسائية دبي» تفتتح مهرجان النهضة الاستثماري الوطني

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبحضور معالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، افتتحت، مساء أول من أمس، (الخميس) جمعية النهضة النسائية بدبي مهرجان النهضة الاستثماري الوطني، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد.

انطلقت فعاليات الافتتاح الرسمي للمهرجان، الذي يستمر 3 أيام متتالية، بالسلام الوطني، ثم كلمة الجمعية، تلا ذلك عرض مسرحي تثقيفي عن أهداف وفكرة مهرجان النهضة الاستثماري الوطني «ريتش».

وجرى تكريم الرعاة الرسميين من المؤسسات والجهات المساهمة، والداعمين للمهرجان، من ضمنهم مؤسسة دبي للإعلام وصحيفة «البيان»، بعدها جالت معالي عهود الرومي في مرافق وفعاليات المهرجان، للاطلاع على المشاريع.

تمكين الشباب

ويقام مهرجان النهضة الاستثماري الوطني من 19 إلى 22 ديسمبر 2024، وذلك لتعزيز الاقتصاد وتمكين الشباب من الاستثمار والعمل على مشاريعهم، ويهدف المهرجان إلى توفير بيئة استثمارية حيوية، وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، ويضم علامات تجارية جديدة ومبتكرة.

أقسام متنوعة

تضمن المهرجان أركاناً وأقساماً متنوعة، منها قسم المحلات التجارية الخاصة بالشباب، قسم المأكولات لأصحاب المشاريع الشبابية، قسم الموردين من داخل وخارج الدولة، قسم التسلية والمتعة للأطفال، مسرح تفاعلي، جلسات استجمام مقابل البحر، كما تجري سحوبات يومية، وذلك على امتداد أيام المهرجان الأربعة.

فرص استثمارية

يهدف مهرجان النهضة الاستثماري الوطني إلى تمكين شباب الأعمال من الاستثمار وتهيئة الفرص لدخولهم في سوق العمل الجديد، بالإضافة إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والتجارة لديهم، وتزويدهم بمهارات عملية وجاذبة لهم للاستثمار.

كما يهدف المهرجان إلى توليد فرص استثمارية جديدة قادرة على الارتقاء بالنمو الاقتصادي نحو آفاق غير مسبوقة، واستقطاب المواهب الاستثمارية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وتكوين علاقات تجارية بين رواد الأعمال، والتسويق لمشاريعهم عبر عرضها على الشركاء والجمهور.

وقالت خولة المطروشي، مديرة إدارة أجيال المستقبل بجمعية النهضة بدبي: «مهرجان النهضة الاستثماري الوطني «ريتش» يهدف إلى تمكين الشباب من بناء مشاريع على أرض الواقع، ومساعدتهم على بناء حلقة وصل بينهم كرواد أعمال للتعارف وتبادل الخبرات، كما نطمح أن نكون الأسرة الحاضنة لهم في المهرجان، وتعريف المجتمع بالمشاريع الجديدة للشباب، وكذلك إنشاء جيل من رواد الأعمال للاستدامة لـ 50 سنة مقبلة في الدولة، كما نطمح من خلال المهرجان إلى توفير بيئة استثمارية حية وواقعية، من خلال عرض مشاريع حية وإنتاجية».