«دبي القابضة للترفيه» تنظم «مسيرة الشمولية» لأصحاب الهمم

أعلنت مجموعة «دبي القابضة للترفيه»، إحدى أكبر المجموعات الترفيهية المتنوعة في المنطقة، عن إطلاق فعالية «مسيرة الشمولية» الأولى من نوعها في دبي باركس™ آند ريزورتس، وهي الفعالية التي جمعت العائلات والأفراد لتعزيز دمج فئة أصحاب الهمم في المجتمع.

حيث شهدت المسيرة تقديم عمل فني مميز بعنوان «ملجأ الشمول»، الذي تعاونت في تصميمه الجامعة الكندية في دبي، وبدعم من مبادرة «ImInclusive» بهدف إبراز أهمية التنوع في بناء مجتمعات أكثر قوة وشمولية.

كما استضاف متنزه موشنجيت دبي، إلى جانب «مسيرة الشمولية»، جمعية الإمارات لمتلازمة داون في مسابقة تصوير احتفالية تعكس الإبداع والشمول ضمن بيئة تراعي الاحتياجات الحسية المختلفة.

بينما نظمت حديقة ليجو لاند الترفيهية دبي مجموعة من ورش العمل التفاعلية المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات وتنمية العواطف، حيث عززت هذه الورش جوانب التواصل والتعلم بين العائلات.

كما احتضن فندق «لابيتا»، «دبي باركس™ آند ريزورتس»، ورشاً لصنع كعك الزنجبيل المخصصة لأصحاب الهمم بالتعاون مع مبادرة ImInclusive.

وامتدت فعاليات «أسبوع الشمولية» لتشمل مختلف الوجهات التابعة لمجموعة «دبي القابضة للترفيه»، حيث احتضنت ذا جرين بلانيت دبي تجربة حسية لذوي الإعاقة البصرية من خلال جولات طبيعية موجهة بالتعاون مع جمعية النور لتأهيل ورعاية أصحاب الهمم، فيما أتيحت الفرصة للمشاركين للانخراط في أجواء الغابة الاستوائية والتفاعل معها عبر اللمس والصوت والرائحة. كما شارك الضيوف في إبداع جدارية فنية بعنوان «الطبيعة بالألوان»، المستوحاة من تنوع الحياة النباتية والحيوانية داخل القبة البيولوجية الفريدة من نوعها.