حمدان بن محمد: «إعمار» ترسّخ فلسفة دبي في العمل وجودة الخدمات

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح شركة إعمار العقارية جائزة «دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المؤسسات في المجال العقاري، تقديراً لتبنيها فلسفة دبي الأفعال نهجاً مؤسسياً في إدارة مشاريعها وتنفيذها، وفق نموذج يرتكز على السرعة والجودة العالية والاهتمام الدقيق بالتفاصيل، بما أسهم في تطوير وجهات عقارية استثنائية، تعزز مكانة دبي على الساحة العالمية.

وقال سموه: «جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المؤسسات في المجال العقاري تُمنح لشركة «إعمار»... رسّخت فلسفة دبي في العمل، من تطوير المشاريع وتسليمها ومتابعتها إلى جودة خدماتها... وبنت سمعة تليق بدبي».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ما تحققه إعمار في عام يتجاوز المعدلات العالمية... مشاريع كبرى، وجودة عالية، وسرعة في التنفيذ، وتطوير لا يتوقف... صنعت وجهات أصبحت من الأكثر زيارة في العالم. إعمار تجسّد Dubai-it... عندما تعلن عن مشاريعها، يثق العالم بجودتها وخدماتها وسرعة عملها... مبروك لفريق إعمار ومحمد العبار».

وقال سموه عبر «إكس»: «جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المؤسسات في المجال العقاري تُمنح لشركة «إعمار»... رسّخت فلسفة دبي في العمل، من تطوير المشاريع وتسليمها ومتابعتها إلى جودة خدماتها... وبنت سمعة تليق بدبي.

ما تحققه إعمار في عام يتجاوز المعدلات العالمية... مشاريع كبرى، وجودة عالية، وسرعة في التنفيذ، وتطوير لا يتوقف... صنعت وجهات أصبحت من الأكثر زيارة في العالم. إعمار تجسّد Dubai-it... عندما تعلن عن مشاريعها، يثق العالم بجودتها وخدماتها وسرعة عملها... مبروك لفريق إعمار ومحمد العبار».

ملامح عمرانية متكاملة

وطورت إعمار خلال السنوات الماضية مجموعة من أبرز المشاريع العقارية في دبي، شملت أبراجاً وفنادق في خور دبي، ومشاريع ومجتمعات سكنية رئيسية في دبي هيلز استيت، وإعمار بيتشفرونت، وإعمار الجنوب، إلى جانب مواصلة تطوير وسط مدينة دبي، والمرابع العربية، ومرسى دبي، وذا فالي، وغيرها من المشاريع التي أسهمت في تشكيل ملامح عمرانية وسكنية متكاملة، وتعزيز جاذبية الإمارة للعيش والعمل والاستثمار.

وحققت الشركة معدلات إنجاز لافتة، إذ أطلقت 62 مشروعاً خلال عام واحد، وسلّمت أكثر من 12 ألف وحدة سكنية خلال الفترة نفسها، في إنجاز يعكس قدرتها على إدارة محفظة واسعة من المشاريع، ومواصلة التطوير وفق معايير عالية للجودة والكفاءة وسرعة التنفيذ.

وفي إطار تطوير الوجهات الرئيسية في دبي، نفّذت إعمار مشروعاً شاملاً لتجديد وصيانة نافورة دبي خلال خمسة أشهر، وأعادت تشغيلها بحلة جديدة، مع استمرار دبي مول ووسط مدينة دبي في تقديم تجارب متنوعة للزوار طوال فترة الأعمال، بما حافظ على استمرارية النشاط في واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم.

وسجّل دبي مول 111 مليون زائر خلال عام واحد، ليصبح الوجهة الأكثر زيارةً عالمياً، في مؤشر يعكس جاذبية الوجهة وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويؤكد أهمية التكامل بين تطوير البنية التحتية والوجهات التجارية والترفيهية في تعزيز تجربة الزائر.

كما واصلت إعمار تنظيم احتفالات ليلة رأس السنة عاماً بعد عام، لتقدم تجربة متجددة تستقطب الزوار من مختلف الدول، إذ بلغ عدد الزوار 2.8 مليون خلال أسبوع الاحتفالات، بينهم أكثر من 500 ألف زائر في ليلة واحدة، في مشهد يعكس قدرة دبي على تنظيم فعاليات عالمية المستوى، تعزز حضورها وجهة رئيسية للاحتفالات والتجارب الاستثنائية.

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «سمعة المدن تُبنى بقدرتها على تحويل وعودها إلى واقع يراه الناس ويعيشونه. وإعمار أسهمت في ترسيخ فلسفة دبي في العمل من خلال مشاريع ووجهات تجمع بين الطموح في التصميم، والسرعة في الإنجاز، والجودة في أدق التفاصيل. ويمتد أثر هذه التجربة إلى صناعة سمعة عالمية عمّا يمكن أن يتحقق وفق نهج دبي الأفعال».

وأضاف معاليه: «يأتي تكريم إعمار بجائزة دبي الأفعال Dubai-it تقديراً لما جسّدته في القطاع العقاري من إتقان في العمل، وجودة عالية في كافة التفاصيل، مما أسهم في الارتقاء بمعايير المنافسة والتطوير العقاري على مستوى المدينة. ما نريد أن نرسّخه في جائزة دبي الأفعال هو أسلوب دبي في العمل، في كبرى الشركات وأصغرها، وفي أضخم المشاريع وأدق التفاصيل».

وتربط هذه الإنجازات اسم إعمار بالجودة وسرعة التنفيذ، وتجسّد فلسفة دبي الأفعال في تطوير مشاريع عقارية استثنائية تتجاوز وظيفتها العمرانية لتسهم في صناعة وجهات عالمية متكاملة، كما تبرز دور القطاع العقاري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التخطيط والتطوير، وبناء الوجهات السكنية والسياحية والتجارية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق مبادرة «دبي الأفعال» لتجسّد فلسفة دبي في العمل ونموذجها التنموي القائم على الإنجاز والعمل الجاد والإصرار على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة في وقت قياسي.

كما انطلقت جائزة «دبي الأفعال» بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتكريم من أنجز وفق فلسفة دبي في العمل وحقق المعنى الحقيقي لـ«Dubai-it»، والمتمثل في إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميز وفي وقت قياسي.

سموه: ما تحققه إعمار في عام يتجاوز المعدلات العالمية

الشركة صنعت وجهات أصبحت من الأكثر زيارة في العالم

محمد القرقاوي:

تكريم «إعمار» تقدير لما جسّدته في القطاع العقاري من إتقان وجودة

الجائزة ترسّخ أسلوب دبي في العمل بكبرى الشركات وأصغرها

محمد العبار:

الثقة وخدمة الوطن أعظم إنجاز لنا

الشركة أطلقت 62 مشروعاً وسلّمت 12 ألف وحدة سكنية خلال عام واحد

دبي مول استقطب 111 مليون زائر في عام واحد.. الوجهة الأكثر زيارة عالمياً

احتفالات رأس السنة استقطبت 2.8 مليون زائر خلال أسبوع بينهم 500 ألف في ليلة واحدة