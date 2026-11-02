"دبي الرقمية" تفوز بجائزة أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة على مستوى دول التعاون

فازت دبي الرقمية بجائزة المشروع المتميز ضمن فئة “أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة” في الدورة السابعة من جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بوابة “بيانات.دبي”، المصدر الرسمي الموحد للبيانات والإحصاءات في إمارة دبي، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين الذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين.

يعكس الفوز التقدم الذي حققته دبي في تطوير منظومة البيانات الحكومية وتعزيز جودتها وإتاحتها، بما يدعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الرقمية، ويرسخ مكانة الإمارة في الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.

تسلّم الجائزة نيابة عن دبي الرقمية سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية.

وأكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن الإنجاز يجسد رؤية القيادة الرشيدة في التعامل مع البيانات باعتبارها ثروة استراتيجية ومحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والتنافسية وجودة الحياة.

وقال إن ريادة المدن لم تعد تقتصر على امتلاك التقنيات المتقدمة، بل أصبحت ترتبط بقدرتها على توظيف البيانات والمعرفة والذكاء الاصطناعي لبناء حكومات أكثر كفاءة واستباقية، واقتصادات أكثر تنافسية، ومجتمعات أكثر ازدهاراً.

ممكنات اساسية

وأضاف أن دبي تواصل الاستثمار في البيانات بوصفها أحد الممكنات الأساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33”، وتطوير نموذج حكومي أكثر ذكاءً وتكاملاً، مشيراً إلى أن هذا التكريم الخليجي يعكس نجاح العمل المشترك بين الجهات الحكومية في الإمارة، ويعزز جاهزيتها لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

من جانبه، أكد سعادة يونس آل ناصر أن الجائزة تمثل تقديراً لجهود الجهات الحكومية في دبي لبناء منظومة بيانات متكاملة وموثوقة، تقوم على الجودة والحوكمة والإتاحة، وتسهم في دعم الابتكار وتطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وأوضح أن بوابة “بيانات.دبي” توفر مصدراً رسمياً موحداً للبيانات والإحصاءات، يتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين والمبتكرين الاستفادة من المعلومات في تطوير حلول ذكية واستشراف الاحتياجات وابتكار فرص اقتصادية جديدة.

وأشار إلى أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يعزز أهمية البيانات الموثوقة باعتبارها أساساً لتطوير حلول أكثر كفاءة، مؤكداً مواصلة التعاون مع الشركاء لتطوير منظومة البيانات بما يدعم حاضر دبي ومستقبلها.

شفافية

توفر بوابة “بيانات.دبي” منصة موحدة للوصول إلى البيانات والإحصاءات الرسمية للإمارة، بما يعزز الشفافية ويسهم في توسيع استخدام البيانات المفتوحة في التحليل والتخطيط وتطوير المنتجات والخدمات الرقمية.