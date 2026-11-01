حمدان بن محمد: «ند زعبيل» إضافة نوعية إلى منظومة دبي لصناعة المستقبل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كانت أول مدينة على مستوى العالم تعمل على مأسسة منظومة متكاملة للعمل الحكومي قائمة على استشراف المستقبل وصناعته، وتحويل التفكير بالمستقبل من مبادرات ومشاريع منفردة إلى نهج مؤسسي مستدام.

وقال سموه، خلال إطلاق مجمع «ند زعبيل»، إن هذه المنظومة تضم اليوم متحف المستقبل، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومسرّعات دبي للمستقبل، ومختبرات دبي للمستقبل، وأكاديمية دبي للمستقبل، وهي مؤسسات ومشاريع متكاملة تعمل على استشراف التحولات، وتطوير المواهب، واختبار الحلول، وتحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية.

وأضاف سموه أن دبي تواصل اليوم هذه المسيرة بإطلاق «ند زعبيل»، الذي يمثل إضافة نوعية إلى منظومتها لصناعة المستقبل، ومركزاً عالمياً يجمع البحث العلمي والتطوير والابتكار، ويعمل على تحويل المعرفة إلى فرص اقتصادية وتنموية جديدة.

وأطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، "مجمع دبي لأبحاث المستقبل" تحت مسمى "ند زعبيل".

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس": علمتني الحياة بأن المستقبل لا يُنتظر بل يصنع.. وبأن التحديات التي تواجهها الأمم ليس سببها سرعة تطورات المستقبل.. بل بطء الاستعداد له والتفكير فيه".

وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اليوم نطلق "مجمع دبي لأبحاث المستقبل" الذي أسميناه "ند زعبيل".. هدفه استقطاب 30 ألف باحث ومتخصص للاستفادة من خدماته في تطوير القطاعات الحيوية المستقبلية المرتبطة بحياة الإنسان".

وتابع سموه: "ند زعبيل سيستكمل منظومتنا الاستراتيجية لمأسسة صناعة المستقبل.. وسينضم لمؤسسة دبي للمستقبل ومتحف المستقبل وأكاديمية دبي للمستقبل وغيرها ليشكلوا معاً أفضل بيئة في العالم للاستشراف والاستعداد وصنع المستقبل.. وقادمنا أجمل بإذن الله".

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" شهد، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الإعلان عن مجمع دبي لأبحاث المستقبل «ند زعبيل» لترسيخ مكانة دبي مركزاً لصناعة المستقبل، ويشكل المجمع مركزاً رئيسياً يجمع البحث والتطوير والابتكار ضمن منظومة متكاملة في دبي.