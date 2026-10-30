«إسلامية دبي» تكثف التفتيش على المساجد والأنشطة الدينية والخيرية



نفّذت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 2,369 عملية رقابية حتى نهاية سبتمبر 2026، شملت المساجد والحملات التفتيشية والفعاليات الخيرية وخطب الجمعة، في إطار جهودها للتحقق من الالتزام بالتشريعات والضوابط المعتمدة، وتعزيز جودة الخدمات وكفاءة الأداء في القطاعين الديني والخيري.

وتوزعت العمليات بواقع 1,214 عملية رقابية على المساجد، و1,007 عمليات ضمن الحملات التفتيشية، إضافة إلى 73 عملية على الفعاليات الخيرية و75 عملية على خطب الجمعة، بما يعكس تنوع مجالات الرقابة واتساع نطاق المتابعة الميدانية للأنشطة الخاضعة لإشراف الدائرة.

وتستهدف المنظومة الرقابية التحقق من تطبيق الاشتراطات المعتمدة، ورصد الملاحظات وتحديد جوانب القصور وفرص التحسين، بما يساعد على معالجة التحديات والارتقاء بأداء الجهات والمؤسسات الخاضعة للإشراف.

وأكد عبدالله محمد الخبي، مدير إدارة الرقابة بالدائرة، أن حصيلة العمليات الرقابية تعكس الجهود المبذولة لترسيخ الالتزام المؤسسي، مشيراً إلى أن فاعلية الرقابة لا تقتصر على متابعة الأداء، بل تمتد إلى الاستفادة من نتائجها وملاحظاتها في تطوير الممارسات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وقال: «تنبع أهمية العمل الرقابي من المسؤولية التي يحملها القطاع الديني والخيري تجاه المجتمع؛ فخدمة بيوت الله وتنظيم الأنشطة الدينية والخيرية يتطلبان التزاماً مستمراً بالضوابط التي تصون رسالتهما وتعزز موثوقيتهما. ومن هنا، نحرص على متابعة ميدانية منتظمة تتحقق من مستوى الالتزام، وتقف على الجوانب التي تحتاج إلى المعالجة والتطوير».

وأضاف: «وراء كل عملية رقابة جهد في المتابعة والتحقق والتقييم، وغايتنا أن ينعكس هذا الجهد على جودة الخدمة وكفاءة المؤسسة. فثقة المجتمع أمانة، وصونها يتطلب وضوحاً في المسؤوليات، ودقة في تطبيق الأنظمة، واستفادة مستمرة من نتائج الرقابة لتطوير الأداء وترسيخ الشفافية».