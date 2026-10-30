«كهرباء دبي» تستعرض المعايير الأمنية لجسر «الشراع»



استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي المعايير والمتطلبات الأمنية المطبقة في جسر «الشراع»، الذي يربط محطة مترو الجداف بمقر الهيئة الرئيسي الجديد، وذلك خلال زيارة وفد من إدارة أمن المواصلات في الإمارة، وشركة الاتحاد للقطارات، في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في تأمين مشاريع البنية التحتية والنقل.

وهدفت الزيارة للتعرف إلى التجربة الأمنية في تصميم وتنفيذ الجسر، والاطلاع على آليات التكامل بين متطلبات الأمن والسلامة والحلول الهندسية والاستدامة، بما يعزز التعاون المؤسسي ويدعم تطوير مشاريع مستقبلية وفق أعلى المعايير.

وأكد اللواء عبيد سعيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، أن الزيارة تعكس أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بقطاع النقل والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة أسهمت في جعل جسر «الشراع» نموذجاً للمشاريع المشابهة، ومؤكداً مواصلة تطوير المتطلبات والمعايير الأمنية لمنظومة النقل والجسور والمباني بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأشاد الوفد بتجربة الهيئة في التكامل بين الأمن والسلامة والإسعاف والهندسة والاستدامة، مثمناً الممارسات التي يمكن الاستفادة منها بوصفها معايير مرجعية لمشاريع السكك الحديد.