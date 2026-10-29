حمدان بن محمد: دبي تقود سباق المدن العالمية لتصميم تشريعات المستقبل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تقود سباق المدن العالمية لتصميم تشريعات المستقبل.

ودون سموه في حسابه على منصة " إكس": "شهدت اليوم الإعلان عن تشكيل "فريق دبي لمستقبل التشريعات" بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي وبمشاركة 25 جهة حكومية للعمل على تطوير المنظومة التشريعية في دبي وتعزيز تنافسيتها العالمية ونجاحها في استقطاب أصحاب المواهب وجاهزيتها لقطاعات اقتصادية جديدة ونماذج أعمال غير تقليدية. دبي تقود اليوم سباق المدن العالمية لتصميم تشريعات المستقبل ... ونريد أن يكون الابتكار التشريعي عملاً مؤسسياً متكاملاً بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي لبناء نموذج عالمي للجاهزية التشريعية يواكب سرعة التطور التكنولوجي ويعزز تنافسية الاقتصاد".