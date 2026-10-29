«دروس دبي» يقرّب المعرفة الشرعية من حياة الناس



تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي خلال شهر نوفمبر المقبل إثراء المشهد المعرفي في مساجد الإمارة، عبر «دروس دبي» الذي يقرّب المعرفة الشرعية من حياة الناس بلغة رصينة تجمع بين أصالة التأصيل ووضوح التوجيه، في إطار رسالة الدائرة الهادفة إلى ترسيخ الوسطية والاعتدال وتعزيز منظومة القيم الإسلامية والوطنية.

ويمتد البرنامج عبر عدد من مساجد دبي ومناطقها، مقدماً باقة واسعة من المجالس العلمية التي تتنوع بين تفسير القرآن الكريم، وشرح الحديث النبوي الشريف وكتب السنة، والفقه والسيرة النبوية والشمائل المحمدية، إلى جانب دروس الأخلاق والمجالس الإيمانية والكلمات الوعظية والبرامج الموجهة للناشئة؛ في تنوع يمنح أفراد المجتمع مسارات متعددة للمعرفة، ويجعل من المسجد محطة متجددة للتعلم والتزكية وبناء الوعي.

وتتوزع الدروس في مناطق عدة من الإمارة، من بينها ند الحمر والبرشاء والورقاء وند الشبا ومردف والخوانيج والمزهر والمحيصنة وجبل علي والممزر والقوز والليسيلي، ما يوسّع دائرة الاستفادة ويعزز وصول المحتوى الديني الموثوق إلى أفراد المجتمع.

وتتألق موضوعات البرنامج بما تحمله من ثراء معرفي وتربوي؛ فمن مجالس تفسير القرآن الكريم و«تفسير جزء عم» إلى شرح «رياض الصالحين» و«بلوغ المرام» و«صحيح مسلم»، ومن السيرة النبوية والشمائل المحمدية إلى الفقه الميسر و«منهاج الصالحين» و«زاد المستقنع»، فضلاً عن مجالس في الأخلاق وكلمات توجيهية وبرامج للناشئة تستلهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والقيمة والسلوك.

وتدعو الدائرة أفراد المجتمع إلى اغتنام مجالس العلم خلال شهر نوفمبر، والاستفادة من تنوع موضوعاتها ومضامينها؛ لتظل المساجد أبواباً مفتوحة للمعرفة، ومنارات تهدي إلى وعي راسخ وقيم أصيلة وسلوك يثمر خيراً للفرد والأسرة والمجتمع.