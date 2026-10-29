مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لـ "ستاندرد تشارترد" بيل وينترز

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الإمارات تواصل تعزيز شراكاتها مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة المال والأعمال في الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه، اليوم، بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ستاندرد تشارترد»، حيث ناقش الجانبان التحولات التي ترسم مستقبل القطاع المالي والمصرفي العالمي، والفرص التي تتيحها المرحلة المقبلة.

وبحث سموّه خلال اللقاء مستهدفات دبي لترسيخ مكانتها ضمن أهم 4 مراكز مالية في العالم، وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33، استناداً إلى بيئة تشريعية مرنة، وبنية تحتية رقمية متقدمة، ومنظومة ابتكار متطورة، وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال سموّه، في تدوينة: «تجمعنا في الإمارات شراكة ممتدة لأكثر من ستة عقود مع ستاندرد تشارترد، واليوم نواصل تعزيز شراكاتنا مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة المال والأعمال في الإمارات».