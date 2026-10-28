متحف المستقبل يطلق منصات تفاعلية لتجارب أداء «المُستقبليّون»

أعلن متحف المستقبل في دبي عن إطلاق منصات تفاعلية لتجارب الأداء ضمن حملة «المُستقبليّون»، في عدد من أبرز الوجهات التجارية والترفيهية والثقافية بالإمارة، بهدف استقطاب المواهب التي ستشكّل الواجهة الإنسانية لتجربة زواره الجديدة.

وتمنح هذه المنصات الراغبين في الانضمام إلى الفريق فرصة تسجيل تجارب أداء مصوّرة وإبراز قدراتهم وصفاتهم الإنسانية بعيداً عن معايير التوظيف التقليدية، وذلك في إطار استعدادات المتحف لإعادة افتتاح أبوابه عام 2027 بتجربة جديدة كلياً.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإقبال الواسع الذي شهدته الحملة منذ إطلاقها، إذ تلقى المتحف أكثر من 20 ألف طلب توظيف مكتمل، وسجّل 42 ألف زيارة للموقع الإلكتروني للحملة خلال أول 48 ساعة من فتح باب التقديم.

وانطلاقاً من هذا التفاعل، ينقل المتحف تجربة التقديم إلى الجمهور مباشرة، من خلال منصات تفاعلية تقام بالتعاون مع «فيرجن ميغاستور» و«روكسي سينما» و«أسبوع دبي للتصميم»، ليتيح للراغبين في الانضمام إلى الفريق فرصة التعرف إلى طبيعة تجارب الأداء والمشاركة فيها.

وتبدأ التجربة داخل المنصة باستكمال طلب تقديم مختصر، يليه تسجيل إجابة مصوّرة عن سؤال صُمّم للكشف عن الصفات والقدرات الإنسانية التي يبحث عنها المتحف، وفي مقدمتها حب الاستكشاف، والذكاء العاطفي، والقدرة على التواصل والتكيّف مع المواقف المختلفة.

وتستغرق التجربة نحو أربع دقائق، ولا تتطلب أي تحضير مسبق، إذ تتيح للمشاركين التعبير عن شخصياتهم وإظهار قدراتهم بصورة مباشرة، بعيداً عن الاكتفاء بما تتضمنه السير الذاتية أو معايير التوظيف التقليدية.

وتوفّر هذه المنصات خياراً إضافياً للتقديم إلى جانب الموقع الإلكتروني للحملة، بما يتيح للجمهور خوض تجربة أداء أولية خلال زيارتهم لعدد من أبرز الوجهات في دبي. وتخضع الطلبات المقدمة عبر المنصات لعملية الاختيار المعتمدة لدى المتحف، والتي تشمل مراجعة الطلبات والتقييمات الأولية، ثم إعداد قائمة مختصرة بالمرشحين، وصولاً إلى اختبارات أداء نهائية أمام لجنة تحكيم تضم خبراء ومتخصصين.

وسينضم المرشحون الذين يقع عليهم الاختيار إلى فريق تجربة الزوار في المتحف ضمن وظائف بدوام كامل، ليكونوا الواجهة الإنسانية لتجربته الجديدة عند إعادة افتتاحه عام 2027.

وسيؤدي «المُستقبليّون» دوراً يجمع بين سرد القصص والتفاعل المباشر مع الزوار وتقديم تجارب مصمّمة لتعزيز التواصل الإنساني، بما يقرّب الأفكار المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والطبيعة والمجتمع والمستقبل من حياة الزوار واهتماماتهم.

وتُقام تجارب الأداء التفاعلية بالتعاون مع «فيرجن ميغاستور» يومي 29 و30 أكتوبر الجاري في مردف سيتي سنتر، وبالتعاون مع «روكسي سينما» يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر في دبي هيلز مول، إضافة إلى مشاركة الحملة ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم من 3 إلى 8 نوفمبر في حي دبي للتصميم.

ويستمر استقبال طلبات التقديم حتى 8 نوفمبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للحملة futureperfects.ae حيث يمكن للراغبين في الانضمام إلى فريق «المُستقبليّون» تقديم طلباتهم إلكترونياً أو المشاركة في تجارب الأداء عبر المنصات التفاعلية في دبي.