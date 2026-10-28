أحمد بن سعيد يشكر محمد بن راشد وحمدان بن محمد على منحه «جائزة دبي الأفعال»

أعرب سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن خالص شكره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على التكريم بـ«جائزة دبي الأفعال Dubai-it»، وعلى ثقتهما الغالية ودعمهما المتواصل لقطاع الطيران، ورؤيتهما الاستشرافية التي مهّدت الطريق لهذه الإنجازات.

وقال سموّه، في تدوينة: «هذا التكريم هو تقدير لمسيرة نجاح دبي وإنجازاتها في قطاع الطيران، والتي تعد ثمرة عقود من العمل الدؤوب والتفاني لفرق العمل في طيران الإمارات وفلاي دبي ومطارات دبي، إلى جانب شركائنا في مختلف قطاعات الطيران، الذين أسهموا في تحويل رؤية قيادتنا الرشيدة إلى إنجازات عالمية نفخر بها».

وأضاف سموّه: «وما حققته دبي حتى اليوم ليس إلا بداية لطموحات أكبر، فالقادم يحمل مزيداً من الإنجازات والريادة لقطاع الطيران في دبي».

وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد أعلن منح الجائزة لسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، تقديراً لدوره الاستثنائي في تطوير قطاع الطيران في دبي، وترسيخ مكانتها بوصفها أحد أهم مراكز الطيران العالمية.