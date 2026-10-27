تعزيزاً للاستدامة.. "طرق دبي" تُنجز 40% من مشروع استبدال وحدة الإضاءة صديقة للبيئة في المترو

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات 40% من مشروع تحديث أنظمة الإضاءة في محطات ومرافق مترو دبي، إذ استبدلت 17,880 وحدة تقليدية من أصل 44,700 بوحدات موفّرة للطاقة بتقنية (LED). ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة لرفع كفاءة الطاقة وتطوير البنية التحتية لمترو دبي وفق أفضل الممارسات التشغيلية المستدامة، وبالتالي الحدّ من الأثر البيئي وتعزّيز كفاءة منظومة النقل الجماعي.

وتنفّذ الهيئة المشروع بالتعاون مع شركة «كيوليس إم إتش آي»، المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو وترام دبي، بهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة والانبعاثات الكربونية، وتعزيز استدامة مرافق المترو.

وتضمّنت المرحلتان الأولى والثانية تركيب وحدات إضاءة موفّرة للطاقة في جسور المشاة ومناطق الركاب والتشغيل بمحطات الخطين الأحمر والأخضر. وتتواصل أعمال المرحلة الثالثة لتحديث الإضاءة في المرافق المتبقية، وتشمل مواقف السيارات والأنفاق والمباني الملحقة ومحطات توزيع الطاقة، وفق الجدول الزمني المعتمد.

وقال داوود الرئيسي، مدير إدارة صيانة القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: "تمثّل هذه الخطوة استثماراً استراتيجياً في استدامة أصول مترو دبي، إذ أسهمت الجهود المشتركة في توفير حلّ فعّال من حيث التكلفة، يحدّ من استهلاك الطاقة ومتطلبات الصيانة والأثر البيئي، مؤكداً أن استبدال وحدات الإضاءة سيُحسّن جودتها وموثوقيتها، بما يعزّز تجربة تنقّل الركاب".

ويبلغ العمر التشغيلي لوحدات الإضاءة بتقنية (LED) نحو 11 عاماً مع التشغيل المستمر، مقابل نحو عام للمصابيح التقليدية. ويسهم ذلك في تجنّب ما بين 12 و13 دورة استبدال، وتوفير 6 إلى 7 ساعات عمل لكل وحدة طوال عمرها التشغيلي، فضلاً عن خفض متطلبات الصيانة وتكاليفها. وعند اكتمال المشروع في عام 2027، يُتوقع أن يتراجع استهلاك الكهرباء بأكثر من 14 مليون كيلوواط/ساعة سنوياً.