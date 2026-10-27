حمدان بن محمد يعتمد خطة تطوير المراكز الحضرية باستثمارات تتجاوز ملياري درهم

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن زخم التنمية والمشاريع الريادية في دبي متواصل، وأن الهدف دائماً بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وفرص أكبر وحياة أفضل لأهل دبي.

جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حيث اعتمد المجلس خطة تطوير المراكز الحضرية باستثمارات تتجاوز ملياري درهم، لبناء مجتمعات متكاملة تدعم النمو المستدام وتلبي تطلعات الناس.

وتهدف الخطة إلى زيادة القيمة العقارية لتلك المراكز بـ20 مليار درهم، وتركّز على ثلاثة محاور رئيسية: جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية، وكفاءة البنية التحتية وتكلفتها، فيما تستهدف رفع نسبة السكان حول محطات المترو إلى 74%، وزيادة تغطية الخدمات العامة إلى 85%.

واعتمد المجلس كذلك سياسة التخطيط السكاني المستدام، لمواءمة النمو الاقتصادي والسكاني، وتوجيه تطوير الخدمات وفق احتياجات الإمارة المستقبلية، إلى جانب منظومة التفويض الرقمي، لتقديم تجربة حكومية موحدة وموثوقة تواكب احتياجات المجتمع وبيئة الأعمال.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "ترأست اجتماع المجلس التنفيذي، واعتمدنا خطة تطوير المراكز الحضرية باستثمارات تتجاوز ملياري درهم، لبناء مجتمعات متكاملة تدعم النمو المستدام وتلبي تطلعات الناس".

وأضاف سموه: "هدفنا زيادة القيمة العقارية لتلك المراكز بـ 20 مليار درهم، وتركّز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية: جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية، وكفاءة البنية التحتية وتكلفتها، وتستهدف رفع نسبة السكان حول محطات المترو إلى 74%، وزيادة تغطية الخدمات العامة إلى 85%".

وتابع سموه: "كما اعتمدنا سياسة التخطيط السكاني المستدام، لمواءمة النمو الاقتصادي والسكاني، وتوجيه تطوير الخدمات وفق احتياجات الإمارة المستقبلية".

وأضاف سموه: "كما اعتمدنا منظومة التفويض الرقمي لتقديم تجربة حكومية موحدة وموثوقة تواكب احتياجات المجتمع وبيئة الأعمال".

وختم سموه: "زخم التنمية والمشاريع الريادية متواصل، وهدفنا دائماً بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وفرص أكبر وحياة أفضل لأهل دبي".